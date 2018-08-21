Конструкторское бюро "Алмаз": создаем корабли с "роботами" на борту

Новейшие корветы, исследовательские суда и патрульные корабли будут постепенно пополнять боевой состав Военно-морского флота РФ. Роботизация многих процессов на море приводит к развитию новых форм корпуса корабля, появлению модульного вооружения, различных подводных аппаратов и безэкипажных катеров.

О том, какие корабли будущего уже приходят на флот, когда может быть заложен спасатель, однотипный "Игорю Белоусову", и какие страны интересуются малыми ракетными кораблями семейства "Каракурт", в интервью ТАСС в преддверии форума "Армия-2018" рассказал генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) "Алмаз" Александр Шляхтенко.

— Александр Васильевич, над какими передовыми проектами сегодня работают специалисты бюро?

— Практически по всем направлениям деятельности бюро ведется постоянная работа по проектированию новых и модернизации созданных кораблей и судов, как в рамках заключенных контрактов, так и в инициативном порядке.

В частности, сегодня специалисты ЦМКБ "Алмаз" создают многоцелевой корвет проекта 20386, являющийся дальнейшим развитием и идущий на замену корветов проекта 20380 (20385). Характеристики этого корабля улучшены, он может решать дополнительные задачи, в том числе в удаленной морской и океанской зонах. Строительство головного корабля этого проекта уже ведется на Северной верфи.

Главными особенностями перспективного корвета являются сбалансированный состав вооружения, включающий временно устанавливаемые образцы модульного исполнения, интегрированную информационно-управляющую систему открытой архитектуры, новое радиоэлектронное вооружение, роботизированные комплексы.

Особое внимание при проектировании корабля было уделено его защите по физическим полям (акустическим, тепловым, магнитным — прим. ТАСС). Также особенностью проекта является сокращенный экипаж, улучшенные условия обитаемости и увеличенная дальность плавания.

Для поддержания высокой скорости хода, обеспечения возможности использования оружия и применения вертолета в условиях значительного морского волнения в проекте применена новая, так называемая "волнопрорезывающая" форма корпуса. В проекте также предусмотрена комбинированная газотурбинная установка с частичным электродвижением.

— Чем еще отличаются от своих предшественников модульные корветы проекта 20386 с беспилотниками на борту?

— Основным направлением, принятым при создании проекта 20386, является принцип модульности. Он заключается в оснащении корабля временно устанавливаемым вооружением, для размещения которого на корабле предусмотрен специальный грузовой отсек. При этом использование такого вооружения упрощено размещением вертолетного ангара внутри корпуса корабля и совмещением его с этим грузовым отсеком. Наличие на корабле вертикального вертолетоподъемника дает возможность проложить по нему практически все вертикальные маршруты для перемещения контейнеров, боезапаса, продовольствия и крупногабаритного оборудования.

Существенное отличие проекта 20386 от предыдущих проектов корветов заключается в широком использовании в качестве временно устанавливаемого вооружения роботизированных комплексов оружия и автономных необитаемых систем. Так, на корабле предполагается размещать дистанционно управляемые летательные аппараты, автономные подводные аппараты и безэкипажные катера. Внедрение принципа роботизации связано с развивающейся тенденцией удаления личного состава от непосредственного контакта с противником. Роботизация позволит расширить круг решаемых кораблем задач, повысить его боевую эффективность.

— Не мешают ли санкции предприятию? Решен ли вопрос с поставками отечественных двигателей для корветов проекта 20385?

— Работа по импортозамещению зарубежных образцов и их комплектующих на технику отечественного производства ведется постоянно. В частности, относительно затронутого вами вопроса производства отечественных дизельных двигателей могу сказать, что на сегодняшний день вопрос с поставками отечественных двигателей для корветов проекта 20385 решен. На завод уже поставлены, а на корабль погружены дизельные двигатели 16Д49 предприятия "Коломенский завод".

Вместе с тем существует несколько направлений импортозамещения, по которым работы еще не завершены. Но ход выполнения соответствующих программ сегодня не вызывает у нас опасений по поводу существенного изменения сроков строительства и сдачи заказчику проекта 20385.

В процессе локализации производства техники в России отечественные производители должны научиться не только перенимать лучшие решения у зарубежных производителей, но и двигаться дальше, создавая отечественную технику нового поколения с более высокими характеристиками.

— Планируется ли в этом году закладывать новые корветы проектов 20380 и 20385 на Северной верфи в Петербурге или на Амурском судостроительном заводе?

— В этом году закладка корветов 20380 и 20385 на судостроительном заводе "Северная верфь" и Амурском судостроительном заводе не планируется. Однако в ЦМКБ "Алмаз" убеждены, что эти боевые надводные корабли за счет ограниченной стоимости и достаточно мощного вооружения, позволяющего им решать широкий круг боевых задач, в том числе в удаленной морской и океанской зоне, являются основой для формирования корабельного состава надводного флота.

Поэтому их строительство должно вестись непрерывно и максимально возможными темпами. Мы надеемся, что решение о закладке новых кораблей этого класса будет принято государственным заказчиком в ближайшее время.

— Будет ли продолжено строительство океанографических судов проекта 22010? Когда флоту планируется передать второе судно этой серии?

— На основе результатов испытаний и опытной эксплуатации головного судна проекта 22010 "Янтарь" в течение трех лет, были подтверждены уникальные тактико-технические характеристики судна по возможности реализации задач в интересах министерства обороны, Минприроды и других ведомств, занимающихся изучением и освоением Мирового океана. Уточнены требования к эксплуатации специальных глубоководных технических средств отечественного производства и с учетом рекомендаций государственной комиссии приемки головного судна откорректированы техпроект и рабочая конструкторская документация, по которым на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде строится первое серийное судно проекта 22010 "Алмаз" со сроком сдачи в 2019 году.

У нового судна значительно улучшены не только технические характеристики, но и условия жизнедеятельности экипажа и экспедиции в условиях длительного автономного плавания. При этом увеличена дальность плавания, автономность, состав экспедиции.

Уникальные результаты опытной эксплуатации головного судна проекта 22010 "Янтарь" показали большую востребованность таких судов в исследовании и освоении ресурсов океанских глубин в интересах государства. С учетом этого в настоящее время решается вопрос строительства третьего судна данного проекта с закладкой в 2020 году — с еще более совершенными техническими характеристиками и улучшенными возможностями специальных средств освоения глубин Мирового океана отечественного производства.

— Работают ли специалисты конструкторского бюро над модернизацией проекта судна-спасателя, однотипного судну "Игорь Белоусов"? Когда может быть заложено такое судно?

— Конструкторское бюро "Алмаз", имея значительный опыт проектирования, сопровождения строительства и эксплуатации специализированных спасательных судов подводных лодок, понимает необходимость создания для Военно-морского флота таких судов в количестве, обеспечивающем как безопасность испытаний вступающих в строй подводных лодок, так и боевую подготовку и эксплуатацию их в зонах деятельности подводного флота России.

Спасательное судно "Игорь Белоусов". Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В соответствии с распоряжением заместителя министра обороны РФ о подготовке предложений по строительству серии спасательных судов проекта 21300, бюро в инициативном порядке выполнило корректировку технического проекта спасательного судна с учетом предложений государственной комиссии по повышению тактико-технических характеристик судна, результатов его опытной эксплуатации и требований по импортозамещению ряда оборудования.

При незначительной доработке проекта, не связанной с увеличением стоимости строительства, серийные суда будут иметь существенно лучшие условия обитаемости, возможности обслуживания специальных технических средств, показатели эффективности выполнения аварийно-спасательных работ.

Учитывая небольшой объем корректировки рабочей конструкторской документации, серийное судно может быть заложено уже в текущем году.

— Какими особенностями по сравнению с предыдущими проектами обладает малый противолодочный корабль (МПК) проекта 23420?

— Проект малого противолодочного корабля проекта 23420 отличается от предшествующих проектов (1124, 1124М), прежде всего, составом современного вооружения, позволяющего эффективно выполнять главную задачу — обеспечивать противолодочную оборону в прибрежной зоне. Корабль имеет развитое гидроакустическое вооружение, противолодочный/противоторпедный комплекс "Пакет-НК/Э", взлетно-посадочную площадку для двух беспилотных вертолетов, предназначенных для наблюдения за обстановкой. Все системы корабля (обнаружения, целеуказания, связи) находятся под управлением боевой информационно-управляющей системы "Сигма-Э", позволяющей экипажу в боевой обстановке эффективно выполнять поставленные задачи.

Благодаря "гибкости" платформы проекта 23420, многовариантности установки артиллерийского и иных видов вооружений, эти корабли могут использоваться не только в качестве противолодочных, но и сторожевых для охраны пунктов базирования и берегов. Они могут вести борьбу с кораблями в ближней морской зоне, оказывать огневую поддержку сухопутным частям, использоваться для охраны государственной границы и экономической зоны.

— Нет ли у моряков нареканий к эксплуатации головного тральщика нового поколения "Александр Обухов"? Как этот корабль ведет себя в море? Как он будет обслуживаться и ремонтироваться?

— Головной противоминный корабль "Александр Обухов" проекта 12700 был передан флоту в 2016 году. Корабль эксплуатируется почти два года, и, учитывая его назначение, он фактически постоянно находится в море, обеспечивая безопасность мест базирования флота, гидрографические обследования. Он даже обеспечивал безопасность чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге.

По информации от экипажа корабля, он хорошо проявил себя при решении задач по своему назначению и нахождении в море. На корабле установлена новейшая противоминная система, включающая в себя как противоминную гидроакустическую станцию, так и противоминные подводные аппараты. Данная система была разработана специально для кораблей проекта 12700.

Корпус и надстройка противоминного корабля проекта 12700 для снижения уровней физических полей изготовлены из многослойного композиционного материала. И, естественно, выполнение ремонтных работ на таком корпусе отличается от ремонта металлических корпусов кораблей. В настоящее время все технические вопросы по ремонту стеклопластиковых корпусных конструкций решены, разработаны соответствующие технологии и написаны инструкции по ремонту таких корпусов. По своим трудозатратам ремонт стеклопластикового корпуса практически сопоставим с ремонтом металлического корпуса.

В настоящее время в постройке находятся шесть серийных тральщиков нового поколения проекта 12700.

— Какими особенностями обладают новые МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт")? Улучшена ли их мореходность?

— Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" отличаются от аналогичных проектов близкого водоизмещения (менее 900 тонн), компактностью (около 70 метров) и скоростью (30 узлов). А самое главное — наличием на борту универсальных пусковых установок под разные типы ракетного оружия, современным артиллерийским комплексом из одной 76,2-мм автоматической артиллерийской установки АК-176МА и двух 30-мм автоматических артиллерийских установок АК-630М.

Начиная с третьего серийного корабля, они будут оснащаться корабельными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами "Панцирь-М". Ракетные корабли проектов нашего бюро всегда отличались высокой насыщенностью вооружением.

Среди преимуществ кораблей данного проекта — высокая маневренность, повышенная мореходность, достигнутая за счет оптимальной формы корпуса. Архитектура надстроек и корпуса выполнена по технологиям пониженной отражающей способности, однако использование композитных материалов при строительстве корабля данного проекта признано нецелесообразным.

В настоящее время заканчиваются государственные испытания первого корабля данного типа "Ураган". В ходе испытаний подтверждены все заявленные характеристики и показатели.

Малый ракетный корабль "Ураган". Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

По оценке экспертов, корабли проекта 22800 могут рассчитывать на хороший спрос у значительной части наших традиционных партнеров в области военно-технического сотрудничества. Это ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Вьетнам, Китай, Индия, а также Индонезия, Алжир, Иран и другие.

В настоящее время совместно с Рособоронэкспортом и заводами-строителями ведем работы по продвижению экспортного варианта МРК — проекта 22800Э "Каракурт-Э" — на внешние рынки.

— Интересуются ли инозаказчики патрульными катерами проекта 12200 "Соболь" и 12150 "Мангуст"?

— Патрульные катера проектов 12200 и 12150 спроектированы в соответствии с мировыми стандартами, применяемыми при строительстве высокоскоростных катеров. Два катера проекта 12200 были проданы ВМС Туркмении.

К катерам этих проектов проявляют интерес инозаказчики стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, ряда стран Африки.

— Какие корабли заказывает у "Алмаза" Пограничная служба ФСБ России? Ведутся ли в интересах этого ведомства новые разработки?

— Проектирование кораблей и катеров для охраны государственной границы на море изначально было одним из приоритетных направлений деятельности нашего бюро. Проекты, разработанные нашим коллективом, отличаются высокими скоростными и маневренными качествами, необходимыми для перехвата нарушителей морских границ.

Сегодня для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России ведется серийное строительство патрульных катеров проектов 12200 и 12150, сторожевых кораблей проекта 10410. В 2016 году ПС ФСБ России был передан головной пограничный сторожевой корабль первого ранга проекта 22100 (шифр "Океан"). К настоящему времени промышленностью освоено серийное строительство кораблей данного проекта.

— Создают ли конструкторы ЦМКБ "Алмаз" какие-либо гражданские проекты судов или катеров?

— Помимо кораблей, судов и катеров для нужд обороны и безопасности страны, коллективом бюро разработаны и проекты судов для гражданского сектора.

Используя многолетний опыт проектирования кораблей на воздушной подушке, развивая конверсионное направление работ, мы создали линейку проектов транспортных судов на воздушной подушке. В настоящее время на Хабаровском судостроительном заводе ведется строительство пассажирского судна на воздушной подушке "Харза" проекта 12270.

С учетом опыта создания крупнейшего в мире скоростного ракетного корабля на воздушной подушке скегового типа (скег — это конструкция, устанавливаемая по бортам днищевой части корабля на воздушной подушке, составляющая одно целое с его корпусом и удерживающая воздушную подушку с боков — прим. ТАСС) проекта 1239 "Сивуч", бюро разработало проект скоростного автомобильно-пассажирского парома 19800.

Созданные бюро проекты скоростных катеров, таких как 21770 "Катран" и 12250М "Мангуст", отличаются повышенной прочностью, надежностью, обладают высокими эксплуатационными качествами и используются в интересах ряда отечественных ведомств и организаций.

Важным сегментом продукции гражданского назначения является проектирование моторных яхт и прогулочных катеров. К слову, президентская яхта "Кавказ" проекта 1360 еще в 1970-е годы разработана нашим бюро. В последние годы по нашему проекту 21600 "Хоста" построен головной катер, предназначенный для обслуживания членов Правительства РФ, проведения на борту катера встреч и переговоров с российскими и зарубежными делегациями.

На основе опыта создания морских судов обеспечения для ВМФ России, который вобрал в себя современные технические решения и технологии мирового судостроения (электродвижение, динамическое позиционирование и другие), нами разработан проект судна для подводно-технических работ на морских нефтегазопромыслах проекта 22980 "Спрут".

Беседовала Анна Юдина