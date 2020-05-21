В плавание с маской: новые полимеры спрячут корветы от врага

Корветы проекта 20386 замаскируют от радаров противника. Для этого на надстройку корабля нанесут специальное полимерное покрытие — оно позволит поглотить и рассеять энергию радиоэлектронного излучения. Эксперты отмечают, что благодаря новым материалам и характерным ломанным формам корвета его радиолокационная заметность заметно снизится. Это даст кораблю дополнительные преимущества в боестолкновении с неприятелем.

Корветы проекта 20386 замаскируют от радаров противника. Для этого на надстройку корабля нанесут специальное полимерное покрытие — оно позволит поглотить и рассеять энергию радиоэлектронного излучения. Эксперты отмечают, что благодаря новым материалам и характерным ломанным формам корвета его радиолокационная заметность заметно снизится. Это даст кораблю дополнительные преимущества в боестолкновении с неприятелем.

Секретные полимеры

Принципиальное решение о применении нового полимерного материала и лакокрасочных покрытий, делающих корабль незаметным на радарах противника, уже принято, рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве. В рамках опытно-конструкторских работ уже прошли первые испытания образцов радиоотражающих компонентов. На них была подготовлена конструкторская документация. Стоимость исследования оценили в 1,6 млн рублей (контракт есть в распоряжении «Известий»).

Точный состав нового покрытия неизвестен. Предполагается, что оно станет частично поглощать, а также рассеивать радиоэлектронное излучение радаров.

Главная проблема полимера заключается в том, что на него воздействуют соленая морская вода, ветер и другие природные явления. Поэтому инженеры решили применить так называемую «сэндвичевую» конструкцию, отметили источники «Известий». Материал, который способен экранировать волны радиолокационных станций противника, будут наносить непосредственно на надстройку. А сверху его покроют специальным лакокрасочным составом.

Стопроцентно невидимым корабль не станет, но радиолокационная заметность у него заметно снизится, рассказал «Известиям» редактор портала Military russia Дмитрий Корнев.

— Без этих технологий корвет бы обнаружили, условно говоря, на дальности 200-300 км, а с ними — на вдвое меньшей дистанции, — пояснил эксперт. — А это серьёзный выигрыш в бою.

Помимо специального покрытия заметность снижают и другие технологии, добавил специалист: скрытые антенны, убранное под палубу или в специальные контейнеры вооружение.

— Сейчас все проекты будущих российских кораблей, которые были представлены на различных выставках, изначально разрабатываются по технологиям «стелс», — подчеркнул Дмитрий Корнев. — Помимо радиолокационной заметности конструкторы добиваются также того, чтобы корабль был менее различим в инфракрасном диапазоне.

«Стелс» — это технология инженерных форм, заявил «Известиям» контр-адмирал, Герой России Всеволод Хмыров.

— Исходя из понимания частоты и характеристик радиолокационных установок, можно снизить вероятность обнаружения подобных объектов, — сообщил эксперт. — Для этого инженеры проводят специальные расчёты. Краски, которыми покрывают такие корабли, уменьшают как оптическую заметность, так и радиолокационную. Независимо от того, шлюпка это, катер или корвет.

Инженерам каждый раз при проектировании корабля приходится искать оптимальное соотношение между скрытностью, которую может обеспечить его форма, и необходимостью размещать на нём вооружение и оборудование, резюмировал Всеволод Хмыров.

Будущее флота

В конструкции корветов проекта 20386 должны воплотить целый ряд инновационных идей и разработок, которые будут использовать при строительстве всех новых кораблей для ВМФ.

«Дерзкий» — первый корвет проекта 20386 — был заложен осенью 2016 года на стапелях судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу. Задачи проекта 20386 — защищать морские коммуникации в пределах 200-мильной экономической зоны и противодействовать военно-морским силам вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота.

Корвет максимально автономен при ведении боевых действий. При необходимости он должен будет решать задачи ПВО, искать и уничтожать подводные лодки врага и обеспечивать огневую поддержку десантных операций. На нем разместят ракеты и торпеды.

Согласно проекту, корабль должен развивать скорость до 32 узлов и без захода в порт может пройти до 5 тыс. морских миль за 30 суток.

В носовой части корвета 20386 установят зенитно-ракетный комплекс «Редут». Это самая мощная система, которую монтируют на отечественные корабли. Она может одновременно наносить удар по 16 целям на расстоянии до 400 км. Следом за ней на верхней палубе разместят мощную автоматическую 100-мм артустановку, причем её башня также будет выполнена по технологии «стелс».

В надстройке спрячут пусковые установки основного вооружения. Ожидается, что это будут противокорабельные ракеты «Уран». На верхней части надстройки установят две артустановки АК-306, обеспечивающие ближнее прикрытие. Внутри корпуса разместят две пусковые установки комплекса «Пакет-НК». Он может использоваться как против подводных лодок противника, так и против торпед. Также корвет сможет взять на борт вертолет.

Боевые роботы

Ранее генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко рассказал «Известиям», что эти корветы планируют оснастить максимальным количеством роботизированных средств. В частности, корабли должны получить подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения, которые смогут решать многие оперативно-тактические задачи.

Так, например, БПЛА со средствами обнаружения существенно расширяют возможности корабля. При этом дроны могут действовать на значительном удалении от носителя. На новый уровень могут выйти и возможности радиоэлектронной борьбы — в современных условиях эти системы на флоте начинают играть важную роль.