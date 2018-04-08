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Дежурные силы ПВО Москвы отследили в 2017 году более 500 тыс. воздушных судов

09.04.2018 ТАСС 220 0
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Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы
Источник: © Богдан Руденко/ТАСС

Ежедневно в составе дежурных сил объединения ПВО-ПРО на боевое дежурство заступают около 2 тыс. военных и гражданских специалистов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и Центрального промышленного района страны за минувший год сопроводило более 500 тыс. различных воздушных судов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в канун Дня противовоздушной обороны.

"В течение 2017 года в ходе несения боевого дежурства по ПВО Москвы и Центрального промышленного района дежурные силы обнаружили и обеспечили сопровождение более 500 тыс. воздушных судов", - рассказали в российском военном ведомстве.

Ежедневно в составе дежурных сил объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил РФ на боевое дежурство заступают около 2 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов.

"В ходе боевого дежурства специалисты ПВО проводят регулярные проверки дежурных сил полетами контрольных целей и тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих аэродинамические и высокоточные цели во всем диапазоне высот и скоростей", - отметили в Минобороны.

Ежесуточно дежурные силы объединения ПВО-ПРО обнаруживают и сопровождают более тысячи воздушных судов, из которых не менее 10% подлежат непрерывному радиолокационному контролю с выдачей информации в Центр управления ВКС, добавили в ведомстве.
08.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ

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