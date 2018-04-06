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На Черноморском флоте проходят государственные испытания МРК "Вышний Волочек"

09.04.2018 ЦАМТО 423 0
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МРК "Вышний Волочек"
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЦАМТО, 6 апреля. В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) продолжаются государственные испытания нового малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота "Вышний Волочек".

В рамках ходовых испытаний государственная приемная комиссия, экипаж корабля и представители завода-судостроителя в реальных условиях морского перехода испытывают надежность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных систем и механизмов. Также проверяется мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость, ходкость и инерция на разных ходовых режимах.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
06.04.2018
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