В Минобороны сообщили, что ОЗХО провела инспекцию на территории РФ
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Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге.
Источник: © EPA-EFE/Bart Maat
Россия провела две проверки - в Ирландии в рамках ОБСЕ и по договору о стратегических наступательных вооружениях в США
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Инспекционная группа технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела за минувшую неделю одну проверку на территории РФ. Об этом в пятницу сообщает Министерство обороны РФ в газете "Красная звезда". Еще одну инспекцию в РФ в рамках ОБСЕ провела Португалия.
Россия провела две проверки - в Ирландии в рамках ОБСЕ и по договору о стратегических наступательных вооружениях в США.
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06.04.2018
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