В Минобороны сообщили, что ОЗХО провела инспекцию на территории РФ



Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Источник: © EPA-EFE/Bart Maat Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге.Источник: © EPA-EFE/Bart Maat

Россия провела две проверки - в Ирландии в рамках ОБСЕ и по договору о стратегических наступательных вооружениях в США

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Инспекционная группа технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела за минувшую неделю одну проверку на территории РФ. Об этом в пятницу сообщает Министерство обороны РФ в газете "Красная звезда". Еще одну инспекцию в РФ в рамках ОБСЕ провела Португалия.

Россия провела две проверки - в Ирландии в рамках ОБСЕ и по договору о стратегических наступательных вооружениях в США.