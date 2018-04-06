Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОЗХО провела инспекцию в России

09.04.2018 РИА Новости 274 0
0
Понравилась новость?
 0
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами. Архивное фото
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела на прошедшей неделе одну инспекцию на территории России, сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

Согласно опубликованной информации, инспекционная группа технического секретариата ОЗХО провела одну проверку на территории России. Кроме того, Португалия провела в России одну проверку в рамках ОБСЕ.

Россия провела одну проверку в Ирландии - также в рамках ОБСЕ и одну в США - по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Португалия
Россия
США
Проекты
ОБСЕ
СНВ-3
Химоружие

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 20:19
  • 1
Украинские танки получат новую динамическую защиту
  • 09.04 20:17
  • 7
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
  • 09.04 20:15
  • 1
Новые винтовки американских морпехов признали клонами советских РПК
  • 09.04 19:56
  • 6583
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.04 19:33
  • 4
России "солдаты удачи" не нужны
  • 09.04 19:22
  • 1
Украина через Европу колонизирует Луну
  • 09.04 19:14
  • 82
Сотни погибших в сетях
  • 09.04 18:42
  • 1
Япония вступает в новую битву за океан
  • 09.04 16:43
  • 1
Украинская армия получает приобретенные через Польшу боевые машины пехоты БМП-1АК
  • 09.04 16:13
  • 28
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 09.04 14:44
  • 2
США предлагают Словакии истребители F-16V – DSCA
  • 09.04 13:57
  • 1
Озвучены характеристики системы ПВО С-500 "Прометей"
  • 09.04 13:00
  • 12
Т-95 "Абрамскапут" может поделиться с "Арматой" 152-мм пушкой
  • 09.04 12:27
  • 3
Боевые машины поддержки танков БМПТ на репетиции Парада Победы в Алабино
  • 09.04 11:15
  • 1
Систему обнаружения субмарин спрятали в обычный контейнер
другие обсуждаемые темы