ОЗХО провела инспекцию в России
|
|
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела на прошедшей неделе одну инспекцию на территории России, сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Согласно опубликованной информации, инспекционная группа технического секретариата ОЗХО провела одну проверку на территории России. Кроме того, Португалия провела в России одну проверку в рамках ОБСЕ.
Россия провела одну проверку в Ирландии - также в рамках ОБСЕ и одну в США - по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
|
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.11.2015 25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
26.12.2014 Анатолий Антонов подвел итоги международной деятельности российского военного ведомства в 2014 году
12.03.2014 Мера недоверия
09.04.2018 В Минобороны сообщили, что ОЗХО провела инспекцию на территории РФ
01.03.2018 МО РФ: у представителей ООН в Дамаске нет доказательств применения химоружия войсками САР
04.12.2017 Американские военные не откажутся от ядерного оружия
13.10.2017 Опаснее холодной войны (Die Zeit)
18.07.2017 Лавров: страны ОДКБ строят отношения с НАТО с учетом союзнических обязательств