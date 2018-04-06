ОЗХО провела инспекцию в России



Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела на прошедшей неделе одну инспекцию на территории России, сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

Согласно опубликованной информации, инспекционная группа технического секретариата ОЗХО провела одну проверку на территории России. Кроме того, Португалия провела в России одну проверку в рамках ОБСЕ.

Россия провела одну проверку в Ирландии - также в рамках ОБСЕ и одну в США - по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).