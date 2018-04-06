В Алабино пройдет тренировка парада Победы
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Танки Т-90А. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 10 тысяч военных на полигоне в подмосковном Алабино в пятницу примут участие в тренировке военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщается на сайте Минобороны РФ.
"Тренировка пеших парадных расчетов войск московского гарнизона, принимающих участие в военном параде на Красной площади. В тренировке примут участие более 10 тысяч военнослужащих и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Добавляется, что среди техники, которая поучаствует в тренировке, будут автомобили "Тигр", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25", 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ" и многие другие.
Ранее сообщалось, что участники парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приступили к тренировкам более чем в 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях. В состав парадных расчетов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, представители Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", добавляется в сообщении.
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06.04.2018
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