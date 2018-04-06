В России нет лабораторий по производству химоружия, заявили в Госдуме



Юрий Швыткин.

Источник: © РИА Новости / Александр Паниотов Юрий Швыткин.Источник: © РИА Новости / Александр Паниотов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На территории РФ нет лабораторий по производству химического оружия, Россия выполнила все обязательства по его уничтожению, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее газета Times сообщила, что британские спецслужбы назвали предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, химическую лабораторию в Саратовской области. По данным издания, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы. Сообщается, что эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против РФ. Бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон заявил изданию, что видел доклад и считает его убедительным.

"Россия выполнила все обязательства по разоружению от химического оружия. Никаких у нас, ни открытых, ни закрытых, ни тайных не существует лабораторий на территории страны. Это заявление явно носит бездоказательный характер, имеет под собой политическую подоплёку, чтобы хоть как-то тему отравления Скрипалей педалировать", - сказал Швыткин.

Он подчеркнул, что подобные утверждения подрывают доверие к международной комиссии, которая вынесла заключение о выполнении Россией обязательств по полному уничтожению запасов химоружия.

"У нас есть заключение международной комиссии, что у нас на территории страны химическое оружие уничтожено. Я бы расценил это (заявление) не только как к нашей стране недоверие, но и к той миссии, которая подтвердила этот факт", - отметил парламентарий.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.