Британия заблокировала предложенное Россией заявление по "делу Скрипаля"
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Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018.
Источник: © AP Photo / Matt Dunham
ООН, 15 мар - РИА Новости. Лондон заблокировал предложенный Москвой проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента в Солсбери, сообщил представитель постпредства при ООН Федор Стржижовский.
По его словам, предложенные британской делегацией поправки исказили смысл документа, "который предложили для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".
Инцидент с отравлением
Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По информации британских правоохранителей, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.
Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда России передали десять человек, включая Анну Чапман.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению экс-офицера ГРУ, а глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения чушью. Он подчеркнул, что Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон ей в этом отказывает.
По словам министра, Россия готова сотрудничать с Великобританией, если будет соблюдаться все необходимые процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Посольство в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования.
Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.
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15.03.2018
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