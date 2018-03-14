В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»



Выступление Николая Никифорова на заседании Совета Федерации, 28 февраля 2018, Москва.

Источник: http://minsvyaz.ru/ Выступление Николая Никифорова на заседании Совета Федерации, 28 февраля 2018, Москва.Источник: http://minsvyaz.ru/

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что в России нет запасов нервно-паралитического газа «Новичок», которым, как утверждают британские власти, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

По словам Морозова, Россия не только не производит газ «Новичок», но и уничтожила все его запасы, сообщает агентство «РИА Новости». «Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО», — заявил Морозов.

Сенатор рассказал, что «Новичок» лишь теоретически можно изготовить в подпольных условиях. «Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает», — сказал он.

О том, что запасов химоружия в России не осталось, агентству «Интерфакс» рассказал и другой сенатор, генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров. «Что касается наших международных договоров и обязательств, то мы их все выполняем, не было ни одного случая, чтобы мы кого-то обманули», — сказал он.