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В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»

14.03.2018 РБК 536 2
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Никифоров в Совете Федерации
Выступление Николая Никифорова на заседании Совета Федерации, 28 февраля 2018, Москва.
Источник: http://minsvyaz.ru/

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что в России нет запасов нервно-паралитического газа «Новичок», которым, как утверждают британские власти, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.


По словам Морозова, Россия не только не производит газ «Новичок», но и уничтожила все его запасы, сообщает агентство «РИА Новости». «Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО», — заявил Морозов.


Сенатор рассказал, что «Новичок» лишь теоретически можно изготовить в подпольных условиях. «Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает», — сказал он.


О том, что запасов химоружия в России не осталось, агентству «Интерфакс» рассказал и другой сенатор, генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров. «Что касается наших международных договоров и обязательств, то мы их все выполняем, не было ни одного случая, чтобы мы кого-то обманули», — сказал он.
13.03.2018
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принадлежат РБК
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Страны
Великобритания
Россия
Компании
ГАЗ Группа
ГРУ
Проекты
Химоружие

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
aleks55
632
№1
14.03.2018 18:39
А им наплевать всё равно виноваты. А был ли вообще Новичок. Послать их как лорда Керзона большевики туда куда трамваи ходят. Большевики на ультиматум лорда Керзона ответили комбинацией из трёх пальцев и объявили призыв комсомола в авиацию и флот.
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SE
coralKorsar
3
№2
14.03.2018 20:34
Всего в 3км от города Солсбери находится исследовательский центр хим- био- радиационного оружия МО Великобритании (DSTL Porton Down). Там работает более 3000 специалистов
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-36606510

Еще 10 марта 2018 была статья в The Telegraph об этом центре
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/10/dark-past-porton-secret-nerve-agent-tests-led-death-serviceman/
Писали, что в прошлом уже были утечки ОВ и жертвы
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