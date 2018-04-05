Летные испытания крупномасштабной модели двигателя для гиперзвукового пассажирского самолета начнутся после 2020 года



Рисунок гиперзвукового пассажирского авиалайнера.

Источник: Global Look Press/Ferrari Рисунок гиперзвукового пассажирского авиалайнера.Источник: Global Look Press/Ferrari

Наземные стендовые испытания крупномасштабной модели высокоскоростного прямоточного двигателя, разрабатываемого в рамках европейско-российского проекта "Гексафлай интернешенел" будут завершены в следующем году, сообщил "Интерфаксу-АВН" советник генерального директора Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) по внешнеэкономической деятельности Владимир Палкин.

"Этот проект, который идет сейчас, должен завершиться в следующем году. Его основная цель - стендовые испытания. Дальше в рамках следующего европейского проекта предполагается проведение летных испытаний такого модуля. Но это уже переходит за 2020 год", - сказал В.Палкин "Интерфаксу-АВН" на Международном форуме двигателестроения МФД-2018 в Москве.

Он напомнил, что участником проекта со стороны России являются ЦАГИ и ЦИАМ, со стороны Европы - Европейское космическое агентство (ЕКА) и исследовательские лаборатории из Франции, Германии Голландии и Бельгии. Финансирование европейских компаний, участвующих в проекте, идет по линии Еврокомиссии, а российских - по линии Минпромторга.

Имеющийся в распоряжении ЦИАМ уникальный стенд позволяет производить испытания крупномасштабных моделей высокоскоростных прямоточных двигателей при скоростях полета порядка 7-8 чисел Маха, т.е. на гиперзвуке, - отметил В.Палкин.

По его словам, в результате уже проведенных испытаний получен положительный эффект по тяговому усилию.

В Палкин сообщил, что к проведению летных испытаний будет привлечен институт из Австралии, который в начале двухтысячных годов достаточно успешно провел летные испытания двух образцов крупномасштабных моделей такого двигателя.

Собеседник агентства пояснил, что отличие нынешней модели двигателя от тех, что были испытаны ранее, состоит в том, что в ней используется конверктируемый воздухозаборник. При этом если в традиционной схеме он располагается снизу, то здесь, наоборот, сверху.

"Этот модуль работает на водороде. Если раньше мы проводили испытания образца, который был изготовлен из специальной стали, то для того чтобы сделать их более длительными по времени была изготовлена модель с медной вставкой. Медь, как известно, является очень хорошим теплопроводником, и это дает возможность отвести большее количество тепла и удлинить время испытания такой модели", - сказал В.Палкин.

По его словам, на сегодняшний день продолжительность испытаний составляет порядка 20-25 секунд. Потому что это не охлаждаемая модель, а температура внутри камеры сгорания превышает 2300-2400 градусов по Кельвину. На входе при скоростях порядка 7 Махов она 1850-1900 градусов по Кельвину. Естественно, что традиционные материалы, применяемые в современных двигателях, такой температуры не выдерживают.

Мы уже сегодня используем ряд керамических композиционных материалов, которые дают надежду, что сможем реализовать идею создания двигателя, работающего достаточно продолжительное время на гиперзвуковых скоростях", - сказал В.Палкин.

Это - проект европейский, идет он под маркой создания силовой установки для пассажирского самолета со скоростью полета порядка 7 Махов. Здесь отрабатывается технология для силовой установки, а дальше есть идея в Европе по созданию пассажирского самолета с такими скоростями полета. Естественно, это будет самолет типа бизнес-джета.

"По другим европейским проектам ведутся работы, связанные с уменьшением звукового удара на поверхность земли, а также по обеспечению требований по эмиссии вредных веществ. В этих работах с российской стороны также принимают участие наш институт и ЦАГИ", - сказал В.Палкин.

Крупномасштабная модель высокоскоростного прямоточного двигателя представлена на стенде ЦИАМ на форуме МФД-2018.