Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Два больших гидрографических катера нового поколения для ВМФ России спустят на воду в Нижнем Новгороде

05.04.2018 ЦАМТО 95 0
0
Понравилась новость?
 0
Катер проекта 23040Г
Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход».
Источник: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»

ЦАМТО, 4 апреля. Два больших гидрографических (БГК) катера проекта 23040Г, построенных для гидрографической службы ВМФ России на заводе "Нижегородский теплоход", будут спущены на воду в мае месяце.

Приказом главкома ВМФ России катера получили наименования "Георгий Зима" и "Александр Евланов".

Планируется, что еще два катера этого же проекта будут заложены в мае.

Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. При помощи катеров проекта 23040Г гидрографическая служба ВМФ сможет эффективно выполнять задачи по обслуживанию всех типов плавучих предостерегательных знаков, задачи постановки и съемки всех типов плавучих предостерегательных знаков до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров.

С помощью катеров данного типа может осуществляться доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования ВМФ, производиться навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

Экипаж катера составляет 9 человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено пять двухместных кают и одна одноместная, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 02:16
  • 29
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 05.04 02:11
  • 1
Кто победит в подводной войне: американская субмарина типа "Вирджиния" или новая российская лодка проекта "Ясень"
  • 05.04 02:03
  • 1
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
  • 05.04 01:59
  • 1
Гроза "Кобр": Почему "Тунгуска" остается зенитной самоходкой №1 в мире
  • 05.04 01:49
  • 33
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 05.04 01:16
  • 1
Флотский реестр. Какие корабли усилят ВМФ России к 2020 году
  • 05.04 00:37
  • 8
ФСБ предотвратила передачу секретных данных иностранным спецслужбам
  • 04.04 22:30
  • 709
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 04.04 22:11
  • 1
Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты "Союз-5"
  • 04.04 19:25
  • 1
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
  • 04.04 19:23
  • 6525
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.04 18:22
  • 5
На базе Т-15 "Армата" появится "русская Меркава"
  • 04.04 17:55
  • 1
Новая военная игрушка Путина
  • 04.04 17:31
  • 1397
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 17:02
  • 1
Ростех представил самолет для региональной авиации будущим эксплуатантам
другие обсуждаемые темы