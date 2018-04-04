Два больших гидрографических катера нового поколения для ВМФ России спустят на воду в Нижнем Новгороде



Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход».

Источник: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход».Источник: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»

ЦАМТО, 4 апреля. Два больших гидрографических (БГК) катера проекта 23040Г, построенных для гидрографической службы ВМФ России на заводе "Нижегородский теплоход", будут спущены на воду в мае месяце.

Приказом главкома ВМФ России катера получили наименования "Георгий Зима" и "Александр Евланов".

Планируется, что еще два катера этого же проекта будут заложены в мае.

Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. При помощи катеров проекта 23040Г гидрографическая служба ВМФ сможет эффективно выполнять задачи по обслуживанию всех типов плавучих предостерегательных знаков, задачи постановки и съемки всех типов плавучих предостерегательных знаков до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров.

С помощью катеров данного типа может осуществляться доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования ВМФ, производиться навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

Экипаж катера составляет 9 человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено пять двухместных кают и одна одноместная, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.