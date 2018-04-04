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Координационный совет ОСК оценил эффект внедрения производственной системы на Амурском судостроительном заводе

05.04.2018 ЦАМТО 109 0
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Корвет "Громкий" проекта 20380
Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102). Комсомольск-на-Амуре, 28.07.2017.
Источник: Максим Алпеев

ЦАМТО, 4 апреля. Координационный совет по развитию производственной системы (ПС) ОСК во главе с президентом корпорации Алексеем Рахмановым оценил эффект применения инструментов бережливого производства на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК).

В расширенном совещании приняли участие вице-президенты ОСК, руководители ведущих предприятий и конструкторских бюро корпорации, а также руководители по направлениям ПАО "АСЗ". Участники мероприятия посетили сборочно-сварочный цех завода, где генеральный директор предприятия Владимир Кулаков рассказал о результатах оптимизации процесса изготовления секций для строящихся грузопассажирских паромов ледового типа проекта CNF 11CPD.

С докладами, посвященными особенностям внедрения ПС на предприятиях корпорации, а также применению инструментов бережливого производства в проектном управлении выступили директора предприятий Группы ОСК. Они обменялись опытом, подвели промежуточные итоги развития концепции ПС и скорректировали планы по ее совершенствованию на ближайшие годы.

"Местом проведения нашего совещания не случайно был избран Амурский судостроительный завод, – сказал журналистам Алексей Рахманов. – Очень важно, чтобы наше самое "дальнее" предприятие не чувствовало себя обделенным вниманием корпорации. Внедряемая сегодня на нем производственная система судостроения подходит для решения нестандартных, сложных задач, для увеличения результативности производства на порядок, а то и выше".

Самым активным участникам внедрения на АСЗ программы "Бережливого производства" – мастеру по сборке Андрею Попову и бригадиру сборщиков сборочно-сварочного цеха Евгению Кузнецову – президентом ОСК были вручены почетные грамоты, сообщает пресс-служба корпорации.
04.04.2018
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Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
Бережливое производство

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