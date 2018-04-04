Выступление министра обороны Ирана на VII Московской конференции по международной безопасности

В рамках проводимой по инициативе Министерства обороны Росcии 4 и 5 апреля 2018 года VII Московской конференции по международной безопасности состоялось выступление министра обороны и тылового обеспечения Исламской Республики Иран бригадного генерала Амира Хатами. Наш блог приводит текст его выступления.

Министр обороны и тылового обеспечения Исламской Республики Иран бригадный генерал Амир Хатами(c) mil.ru

Здравствуйте,

Ваши Превосходительства, дамы и господа!

Вначале считаю необходимым выразить благодарность и признательность министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за приглашение, очень рад присутствовать среди Вас на Седьмой Московской конференции по безопасности.

Эффективно понимая чувствительные международные условия, эта конференция фокусирует свое внимание на самых важных вызовах региональной безопасности. Именно по этой причине ожидается, что в области международной и региональной безопасности на этой конференции будут достигнуты позитивные результаты.

Уважаемый Председатель, дорогие присутствующие!

Мировые процессы свидетельствуют о том, что сегодня структура политико-экономической власти и безопасности в международной системе подвержена изменениям. Эти изменения, на которые влияет век связи, опираются на геополитические ценности в создании новых реалий и появление разнообразных мировых игроков. Последствия таких изменений, по большей части, находятся под воздействием сильной конкуренции, что приводит к созданию больших различий в понимании среди мощных государств, самым важным таким следствием является переход политического аспекта мировой власти из западного в восточное полушарие, в результате центр тяжести мировой силы переместился с Атлантического океана на восток Азии. Поэтому, в первый раз за последние 4 века международные изменения однозначно не будут зависеть от воли Запада, потому что одна группа из различных игроков с точки зрения власти в мировом и региональном масштабе играет роль в управлении этими изменениями.

Другим важным вопросом, на котором я должен сделать акцент, это появление мощных геополитических систем в густонаселенных азиатских районах, которые на многих уровнях меняют сущность мировых событий. Регион Западной Азии, который ошибочно во времена мирового господства Запада назывался Средний Востоком, с учетом его геополитических и геостратегических особенностей является одним из основных центров изменений на континентальном и мировом уровне. Одним из свидетельств такого изменения является изменение в области исламской цивилизации, развитие и процветание мусульманских стран и именно это очень сильно беспокоит некоторых игроков, особенно, Соединенные Штаты. Они хорошо понимают, если в исламском мире будет единство и сплоченность, то режим безопасности с точки зрения геополитики станет мощной системой в новой структуре.

Именно с этой целью, они прилагают большие усилия, чтобы, посеяв раздор в этой системе, воспрепятствовать достижению азиатской системой развития и безопасности, так как считают, что любая консолидация и единство в области безопасности в этом регионе противоречит интересам, сохранности, прочности власти и авторитету Америки в переформатировании законов своего господства в мире, поэтому, они организуют элементы из этой системы против других элементов.

Дамы и господа!

Проведение политики господства, монополия и корыстный подход к вопросам международной безопасности создают плодородную почву для возникновения и развития терроризма. Другими словами, Вы видите, как в Вашингтоне организовывают самую ужасную кампанию террора и уничтожения людей. На основании опыта последних 25-ти лет можно ощутить этот процесс, который в геополитическом плане создаст перед человечеством столп кризисов в течение следующих 25 лет (2040). Явная роль экстремистских и террористических группировок, таких как Аль-Каида и ИГИЛ, в событиях двух последних десятилетий и создании очень запутанных гражданских войн в различных уголках земного шара, особенно, в двух странах - Сирии и Ираке является свидетельством этой горькой правды. Именно по этой причине оголтелое, разнузданное и очень зверское насилие со стороны террористов ИГИЛ в противодействии другим группировкам и игрокам в этих странах, укрепление и развитие политической, социальной и идеологической базы этой группировки в районах Азии и Африки, распространение ее последствий вглубь и ширь земного шара превратились сегодня в основную обсуждаемую тему мировой геополитической системы.

Можно назвать многочисленные факторы, усиливающие этот процесс. Неэффективность и игра антиигиловской коалиции во главе с Америкой в рамках политики управляемого хаоса и в результате - управление этой террористической группировкой (ИГИЛ) вместо противостояния ей, оккупация палестинских земель и продолжение преступлений сионистского режима и проведение расистской политики на оккупированных землях Палестины, презрение и провокации по отношению к чувствам мусульманской молодежи в регионе, которые усилились с политикой Трампа, включая заявление о переносе американского посольства в оккупированный Кодс, подавление законных требований народа, в том числе в Бахрейне, и молчание международного сообщества по этому вопросу, проецирование некоторыми странами региона вопросов безопасности на внутренние проблемы в сторону создания образа иностранного врага, опирающегося на иранофобию, агрессия и нарушение национального суверенитета других государств, например, военные атаки Саудовской Аравии на Йемен, потопление в крови угнетенного народа этой земли и, вместе с тем, одобрение и/или молчание со стороны многих великих держав относительно этих преступлений, увеличение места, влияния идей и устоев разнузданных экстремистов, включая идеологию такфиризма, наряду с экономическими и финансовыми кризисами и нищетой в мире - все это те факторы, которые оправдывают широкую угрозу терроризма и, усиливая этот процесс, представляют серьезную угрозу региональной безопасности.

Господин Председатель, уважаемые присутствующие!

Поражение и уничтожение инфраструктуры террористической группировки ИГИЛ хотя и стало возможным благодаря усилиям и самоотверженности со стороны Вооруженных Сил и борющихся народов Ирака и Сирии и всесторонней поддержке со стороны Ирана и России в рамках согласованного сотрудничества, и в Западной Азии утихла лихорадка терроризма, и этот регион преодолел кризисные динамичные условия, однако до искоренения такого рода мышления нам еще далеко. Структурная и идеологическая схожесть этого аномального явления с новой волной фундаментализма в мире во многих областях в значительной степени свидетельствует о трансформации и метаморфозе этой мировой угрозы. Эту трансформацию также можно обнаружить в методах деятельности и проведении радикальной политики террористической группировки ИГИЛ. Для полного поражения этой террористической группировки необходимо знать и нанести поражение во всех сферах ее идеологии, поведения и деятельности. Эти планы проявляются и сохраняются в виртуальном пространстве, в виде операций террористов-смертников, одиноких волков, наземном размещении или создании обособленных территорий на географическом пространстве пострадавших государств, и все эти области обладают потенциалом превращения в область угрозы для региона и внерегиональных стран.

Кроме того, поражение ИГИЛ означает поражение региональной политики Америки. Так, существует очень твердое мнение о том, что это поражение положит начало новому этапу насилия и напряженности в регионе с тем, чтобы заполнить существующий вакуум и консолидировать конкуренцию присутствия региональных и внерегиональных стран в охваченных нестабильностью районах. Другими словами, до тех пор, пока будут существовать основные факторы, создавшие ИГИЛ, в условиях продолжения вооружения стран агрессоров, сеющих смуту, осуществляемого по контрактам на десятки миллиардов долларов между некоторыми региональными странами с Западом и, особенно, Америкой, до тех пор, пока Правительство Америки ставит свои корыстные интересы во главу угла своей внешней политики, продолжая уклоняться от ответственности за свою безрассудную политику на международной арене, что конечно, с приходом Дональда Трампа и его экстремисткой команды не имеет какой-либо светлой перспективы, остается ожидать, что данная опасность проявится в другом месте и создаст еще более сложные и запутанные условия для региона.

Уважаемый Председатель, дамы и господа!

К сожалению, должен с грустью отметить, что в таких условиях нашему региону еще далеко до стабильности, потому что ни деятельность группировки ИГИЛ полностью не приостановлена, ни глубокая региональная напряженность между региональными и внерегиональными игроками не оставляет светлой перспективы на достижение региональной безопасности. Самой большой проблемой региона в установлении безопасности и долгосрочной стабильности является то, что у региональных стран нет единого понимания общей боли. Некоторые региональные правительства вместо того, чтобы опираться на внутрирегиональную интеграцию, единство и местную безопасность, стремятся купить безопасность путем поиска покровительства у корыстных государств. До тех пор, пока эта болезнь не будет излечена, невозможно представить светлого горизонта для установления безопасности в регионе.

- Исламская Республика Иран убеждена в том, что в процессе появления новых кризисов, экстремизм и терроризм являются самыми важными вызовами, которые на самом высоком уровне угрожают жизням миллионов людей в создании будущего; для эффективного противостояния этой общей угрозе, для установления стабильности и прочной безопасности в регионе необходимо выработать оборонную политику сотрудничества и контроль системы безопасности в Азии с опорой на экономические, политические и культурные внутрирегиональные связи.

- Мы считаем, что терроризм в виртуальном измерении, киберпространстве, а также террористические акты, осуществляемые смертниками, или создание обособленных территорий на географическом пространстве государств, охваченных кризисом, превратили сотрудничество региональных стран в области разведки и безопасности в императив сегодняшнего дня. Опыт сотрудничества между такими странами, как Сирия, Ирак, Иран и Россия, в противодействии ИГИЛ, к которому недавно присоединилась также и Турция, может стать примером для расширения такого сотрудничества, охватывающим все страны региона.

- Исламская Республика Иран, выступая против утилитаризма и господства Америки, отмечает деструктивную и дестабилизирующую роль сионистского режима в создании и распространении идей экстремизма и насилия и считает любую политику вмешательства, агрессии и разделения по отношению к странам региона противоречащей воле и интересам правительств и народов региона. Иран, приветствуя созидательную роль России в регионе, считает стратегию строительства безопасности эффективной и полезной для сохранения единства и территориальной целостности стран региона и советует партнерство вместо создания баланса.

- Исламская Республика Иран, отмечая практическую совместную политическую инициативу в урегулировании сирийского кризиса, выступает против любых военных агрессий по отношению к другим странам, считает необходимым уважать их территориальную целостность и национальный суверенитет и готова на основе регионального сотрудничества положить конец страданиям и лишениям угнетенных народов региона, например, народа Йемена.

- Мы считаем договоренности по СВПД успешным примером коллективного международного сотрудничества, ставшим результатом усилий и сотрудничества всех сторон в рамках взаимного уважения национальных и международных прав и достижения понимания в области региональной и международной безопасности. Неисполнение обязательств со стороны Америки и некоторых ее западных партнеров, поиск ими предлогов в реализации этих договоренностей считаем фактором, наносящим вред обстановке доверия на международной арене, и, заявляя о приверженности Исламской Республики Иран своим обязательствам по этим договоренностям, как и другим своим обязательствам, предупреждаю о том, что силы, подрывающие эти договоренности, будут нести ответственность за негативные последствия для международного порядка и системы безопасности.

- Исламская Республика Иран считает укрепление обороноспособности и сдерживающей оборонной мощи, особенно, ракетную сферу, своим естественным правом в деле законной защиты региона, и считает необходимым развивать и укреплять указанную сферу для противостояния различным новым угрозам и решительно будет это отслеживать.

В заключение, хочу вновь поблагодарить генерала армии Сергея Шойгу, коллег и организаторов этой важной и эффективной конференции. Надеюсь, что на пути достижения региональной безопасности будут достигнуты ожидаемые результаты.

Благодарю за внимание.