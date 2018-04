Кому было выгодно "дело Скрипаля" - французский генерал

Французский ресурс "ASAF" приводит довольно интересную точку в отношении "дела Скрипаля" французского генерала Доминика Делаверда (Dominique Delawerde). Наш блог приводит данный материал с незначительными сокращениями.

Генерал Делаверд. Источник: asafrance.fr

Так, британские следователи с самого начала сообщили, что Скрипаль был отравлен газом "Новичок". Использование точного наименования данного этого таинственного вещества, которое считается смертельным, по меньшей мере кажется нескладным.

Существование данного вещества стало известным широкой общественности благодаря заявлениям, сделанным в 1990-е гг., единственным российским диссидентом Вилом Мирзаяновым (которому сейчас 83 года), бывшим военным химиком. В 2007 году он опубликовал в США книгу "State Secrets", в которой он привел несколько химических формул в подтверждение своих утверждений. Если этот факт подтверждается, то получается, что "Новичок" с 2007 года перестал быть исключительно русским изобретением, и мог быть произведен кем угодно. Утверждения Мирзаянова никогда не подтверждались никаким другим независимым источником, или же другим диссидентом.

Более того, ОЗХО в своем отчете 2013 года, подготовленном научным комитетом (включает ученых из США, Великобритании, Франции, России и ФРГ), пришла к выводу, что необходимой информации для того, чтобы объявить о существовании "Новичка" и его владельцев, нет.

В 2016 году глава британской лаборатории по обнаружению химического оружия в Портоне доктор Robin Black (Робин Блэк) написал научную работу, в которой отмечал, что "факты наличия данного продукты практически отсутствуют и его состав остается неизвкстным" ((Robin Black. (2016) Development, Historical Use and Properties of Chemical Warfare Agents.).

То есть, британским следователям удалось идентифицировать вещество, чей состав неизвестен их собственной лаборатории, которая специализируется в этой области.

При постоянной и почти единогласной помощи со стороны СМИ, британские политики не замедлили возложить на Россию ответственность за "эту атаку против Великобритании" и выслали 23 российских дипломата. Они отказались предоставить образцы вещества ОЗХО - признанной структуры ООН, и, тем более, предоставить его России, которая предложила британцам свою помощь. Зачем такая скрытность?

Первое впечатление состоит в том, что это дело нечистое. Мгновенная истерия в СМИ и среди политиков заставила подумать о "дирижировании" истории с химическим оружием у Саддама Хуссейна в 2003 году. Подобная истерия имела место на протяжении шести недель в 1989 году в связи с историей Тимисоара (Румыния), затем в ходе истории, когда злобные иракские солдаты выкидывали новорожденных из инкубаторов, затем в 2013 году в связи с использованием химического оружия в Гуте. Все эти истории впоследствии были признаны ложью, направленной на создание прецедента, который бы позволил осуществить военное вмешательство в страну и свергнуть правительство.

Виновна ли Россиия?

Президент Путин может быть кем угодно, но не идиотом. Об этом говорят все те, кто с ним встречался, западные политики и журналисты.

Этот президент сейчас столкнулся с рядом международных вызовов и кризисов, которыми он занимается - это украинский и сирийский кризисы, ситуация в КНДР, иранская ядерная сделка, президентские выборы, чемпионат мира по футболу и т.д.

Можно ли представить, что он отдал приказ о ликвидации бывшего шпиона, лично им освобожденным в 2010 году и уже долгое время не представлявшего угрозы, за 16 дней до выборов и в условиях сильного давления в связи с боевыми действиями в Восточной Гуте? Особенно заранее понимая ту истерию, которую развернут западные СМИ в отношении его страны. И почему именно в этот момент?

Мой ответ - нет. Эта версия не заслуживает ни капли доверия, и она в первую очередь лишает доверия тем, кто ее активно продвигает, считая нас за дебилов (политики и СМИ).

Можно ли представить, что какая-либо российская спецслужба вышла из-под контроля Путина для сведения счетов с этим бывшим агентом в конкретный момент накануне выборов?

Мой ответ - нет. Глава спецслужбы был бы самоубийцей, понимая последствия данных действий в СМИ и среди политиков.

Можно ли представить, что "злые люди из ФСБ" позволили свой жертвы умирать в агонии на мостовой неподалеку от торгового центра в Солсберии на виду у прохожих?

Мой ответ снова - нет. Если бы они хотели ликвидировать Скрипаля, то российские спецслужбы воспользовались бы подходящим моментом, да так, что тело бы потом не нашли. Хотя Скрипаль был освобожден восемь лет назад, они не нашли никакого другого момента, чем покушаться на него за 16 дней до выборов.

Российский след теряется: нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение "работы", при очевидной недооценке интеллектуальных способностей Путина.

Напротив, нельзя исключать, что это покушение на убийство было спонсировано мафиозными кругами, которых много в каждой европейской стране. Высшим уровнем ловкости заказчика было бы выбрать украинскую или российскую мафию (они свирепствуют во всех европейских странах".

Попытка манипуляции

Хотя официальный российский след можно отбросить, но с учетом русофобской истерии в СМИ и среди политиков, можно прийти к выводу, что мы стали объектом манипуляции, нацеленной на побуждение реакции у русофобской части общества, а также повысить уровень напряженности между Евросоюзом и Россией, и, возможно, направленной на подготовку общественности к введению более жестких антироссийских санкций, которые могут перерасти в военное противостояние.

Кто из государственных заказчиков мог бы на сегодняшний день иметь причины хотеть подобного для России и действовать таким образом, в британским СМИ и политических кругах, чтобы получить такой результат, который мы имеем сегодня? Три страны в мире подпадают под эти условия

Первой, без сомнения, является Израиль. В Сирии крепкий альянс между Россией и Башаром Асадом, Иран, Хезболлу все с меньшей радостью оценивается в Израиле. Стоит только почитать израильские СМИ, чтобы в этом убедиться. Именно благодаря этому альянсу Россия является тем звеном, из-за которого американо-израильский план по расчленению Сирии так и ничем не завершился после семи лет войны. Многочисленные визиты Нетаньяху к Путину с целью его убедить отпустить Сирию и Иран его не убедили. В результате надо было действовать и усиливат давление на него с целью сбросить ношу.

Благодаря мощной и богатой диаспоре, а также "спящих агентов", у Израиля имеется значительное влияние и возможность для действия по всему миру, но в первую очередь в США, Великобритании и Франции. В этих странах Израиль контролирует самые влиятельные СМИ, а также внешнюю политику, и, даже, в некоторой степени, глав государств. Израиль облегчил избрание некоторых глав государств за счет финансирования их избирательных кампаний со стороны диаспоры и/или при поддержке контролируемых СМИ. Разведка Моссад не пасует перед трудностями, при этом у нее имеется поддержка в тех странах, где она ведет работу, как на политическом, так и на медийном уровне.

То есть, если посмотреть на число тех, кто настроен против России в Израиле, страны, которая перешла к действиям и располагает большими возможностями для их осуществления или заказа подобной операции на всей территории, нельзя исключать израильский след.

США тоже имеют достаточные причины хотеть подобного и средства для реализации

Очевидно, что путинская Россия все больше затеняет безраздельное доминирование США на международной арене. Это совпадает с желаниями неоконсерваторы, которые наложили руку на американскую внешнюю политику. Во многих горячих точках мира российская внешняя политика Лаврова весьма активна и блестяща ставит в тупик американскую дипломатию, и при этом она подкрепляется все более эффективными и активными вооруженными силами. Успех блоков БРИКС-ОДКБ Китая и России становится настолько тревожным, что две этих страны возглавили список угроз в последней оборонной стратегии США-2018.

К тому же альянс между Россией и Ираном и хорошие отношения между Россией и Турцией приводят к потере контроля со стороны США над Ближним Востоком, что ставит под угрозу оборону 51 штата США - Израиля. Ни для кого не секрет, что внешняя политика США и ЦРУ почти полностью контролируется Американо-израильским комитетом по государственным вопросам - AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), или его структурами.

США также хотят воспрепятствовать или полностью запретить сближение между Россией и Евросоюзом, а также строительство газопровода "Северный поток-2".

Короче говоря, повышение давления на сильную, и, по словам неоконсерваторов, угрожающкю Россию до максимума, находится в текущих интересах США. Так же как и провоцирование крупного кризиса между Евросоюзом и Россией. Если они решили схитрить, то они могут добавить к криминальному расследованию несколько записей телефонных переговоров на русском языке между предполагаемыми убийцами. Этим их антироссийские обвинения будут только усилены. США однозначно могут быть включены в список подозреваемых.

"Вероломный Альбион" - спецслужбы Терезы Мэй могут действовать как лоцманы для США или косвенно для Израиля. Посольство Израиля в Лондоне имеет мощные связи и влияние в британских СМИ и среди политических кругов. Также следует напомнить, что в Британии имеется третья по численности еврейская диаспора после США и Франции. Являясь преданным собзником США, Англия не могла отказать в услуге.

Тем более с трудом избранная Мэй знает, как постепенно внушать страх в отношении России является традиционно благоприятным для консерваторов. Ей надо мобилизовать общественное мнение перед лицом "общего врага", даже виртуального. Дело Скрипаля было выбрано для усиления национального согласия.

Британский след, который действовал в своих интересах или в интересах третьего государства совершенно нельзя исключать.

Каковы последствия?

Для России - результаты Путина на выборах будут лучше, чем могли бы быть. Да, новые санкции будут введены, что еще больше расширит пропасть между нами и Россией, к большому удовлетворению США. Хроническая русофобия нашей политической неоконсервативной "элиты", сможет еще больше распространиться среди общественного мнения.

Евросоюз выстрелит себе в ногу в очередной раз, потеряв полностью или частично свои позиции в многообещающей стране к большому удовольствию наших американских друзей, которые без зазрения совести продолжат нам навязывать экстерриториальность своего законодательства.

Если смех убивает, то мы потеряем Терезу Мэй, министра иностранных дел Бориса Джонса и особенно министра обороны Вильямсона, который несмотря или по причине своей юности обладает всеми чертами буйнопомешанного. Хотелось бы поверить, что в скором врпмени за ними последуют французские власти, которые слишком увлеклись фейками.