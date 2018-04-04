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Наработка двигателей SaM146 авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 приближается к 850 тыс. летных часов

05.04.2018 АО "ОДК" 244 0
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Турбовентиляторный двигатель со смешением потоков PowerJet SaM146 (СМ146). Источник: http://www.comgun.ru/.

Общая наработка находящихся в эксплуатации силовых установок SaM146, поднимающих в небо авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), превысила 830 000 летных часов.


SaM146 – интегрированная силовая установка, включающая двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. Двигатель производится рыбинским ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) на условиях равноправного партнерства с компанией Safran Aircraft Engines (Франция). Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства Safran Aircraft Engines и ОДК-Сатурн). Российское ОДК-Сатурн отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя и его испытания, Safran Aircraft Engines — за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой установки.


Общая наработка находящихся в эксплуатации силовых установок SaM146 на март 2018 г. превысила 830 000 летных часов. Максимальная наработка зафиксирована у двигателей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях: в часах – на двигателе, авиакомпании «Якутия» (более 8 800 летных часов), в циклах – на двигателе мексиканской авиакомпании Interjet (свыше 6 700 летных циклов). По состоянию на март 2018 г. с ОДК-Сатурн отгружено 310 серийных двигателей.. При этом прошедший 2017 г. стал рекордным — заказчики получили 76 двигателей SaM146.


Двигатель SaM146 сертифицирован по нормам EASA и АР МАК и с 2011 года находится в коммерческой эксплуатации в составе самолета SSJ100. Основными эксплуатантами самолетов SSJ100 с двигателями SaM146 являются авиакомпания «Аэрофлот», а также мексиканская авиакомпания InterJet. Крупным заказчиком является лизинговая компания «ГТЛК», которая поставляет самолеты SSJ100 в операционный лизинг российским авиакомпаниям «Ямал», «Ираэро», «Якутия», «Азимут». В 2016 г. начались поставки самолетов SSJ100 первому европейскому заказчику – авиакомпании CityJet. Всего авиалайнеры SSJ100 с двигателями SaM146 эксплуатируют 15 операторов.


В апреле 2012 г. ОДК-Сатурн получило сертификат одобрения производства EASA, годом ранее был получен аналогичный сертификат АР МАК. В марте 2014 г. предприятием был получен сертификат EASA на право технического обслуживания и ремонта двигателя SaM146. Таким образом, ОДК-Сатурн является первой компанией в стране, обладающей полным набором сертифицированных в России и в Европе компетенций по разработке, серийному производству, техническому обслуживанию и ремонту гражданских авиационных двигателей


Двигатель SaM146, созданный на основе сочетания опыта и новых технологий российского и западного двигателестроения, полностью отвечает современным экологическим требованиям. Оптимизированная степень двухконтурности и уменьшенная скорость вращения вентилятора позволили значительно снизить шум от работающего двигателя и обеспечить запас по отношению к нормам ICAO Глава IV. Камера сгорания спроектирована таким образом, что гарантирует низкий уровень загрязняющих выбросов, обеспечивая соответствие нормам CAEP8.


Показатель надежности вылета по расписанию по двигателю составляет 99,9%. Это достигается, в том числе благодаря специальному проектированию лопаток вентилятора, переднего конуса, да и всей проточной части. Помимо этого, такая конструкция обеспечивает высокую степень защиты и устойчивости к попаданию посторонних предметов. В целом, эксплуатационные показатели SaM146 находятся на уровне, превышающем среднестатистический для этого класса двигателей.


В рамках системы поддержки заказчика, отвечающей мировым требованиям, созданы и функционируют два центра распространения запчастей - в подмосковном Лыткарино и в Виляроше (Франция). Подобная локализация складов позволяет доставить запчасти в течение суток практически в любую точку мира. Функционируют два учебных центра для обучения технического персонала авиакомпаний. Создан круглосуточный центр поддержки заказчиков, Web-портал. Также обе материнские компании сертифицированы по требованиям российских и европейских авиационных властей на техническое обслуживание и ремонт двигателей, чтобы иметь возможность оказывать соответствующие услуги эксплуатантам. Для поддержки авиакомпаний также созданы пулы запасных двигателей и запчастей.


Двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель SaM146 выполнен по конструктивной схеме с одноступенчатым вентилятором, трехступенчатым компрессором низкого давления, шестиступенчатым компрессором высокого давления, кольцевой камерой сгорания, одноступенчатой турбиной высокого давления и трехступенчатой турбиной низкого давления. Система управления двигателя — цифровая, с полной ответственностью (типа FADEC). SaM146 обладает широким диапазоном регулирования тяги.


Силовая установка SaM146 представлена на стенде ОДК в рамках проходящего на ВДНХ в Москве с 4 по 6 апреля III Международного форума двигателестроения (МФД-2018).
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Мексика
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Франция
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СуперДжет-100
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