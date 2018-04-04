На Северном флоте начались учения соединений сухопутных и береговых войск



Морские пехотинцы Северного флота.

Источник: Пресс-служба Северного флота Морские пехотинцы Северного флота.Источник: Пресс-служба Северного флота

Более тысячи военнослужащих примут участие в тренировках

МУРМАНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Личный состав и техника арктической и отдельной мотострелковой бригад Северного флота подняты по тревоге и выдвинулись в назначенные районы рассредоточения в рамках командно-штабных учений армейского корпуса. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"В ходе учений войска и силы Северного флота отрабатывают отражение нападения условного противника на территорию Российской Федерации в зоне ответственности Северного флота", - сказали на флоте.

В практических действиях задействованы свыше тысячи военнослужащих и несколько сотен единиц военной и специальной техники. Основными задачами учений является отработка системы управления командования армейского корпуса с подчиненными войсками и силами в условиях боевой быстро изменяющейся обстановки, совершенствование применения беспилотной авиации и новых систем вооружения.

Завершатся маневры проведением боевых стрельб на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Мурманской области.