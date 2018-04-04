Армейские мотовездеходы впервые поучаствуют в параде Победы в Екатеринбурге
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Военная техника во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются подразделениями специального назначения, впервые примут участие в военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в среду на репетиции механизированной колонны заместитель начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Ханиф Беглов.
Парад в Екатеринбурге состоится 9 мая.
"Увеличилась колонна, которая задействована в параде Победы на Урале. Принимает участие более 80 единиц техники. Впервые жители Екатеринбурга увидят мотовездеходы АМ-1, предназначенные для скоростного передвижения подразделений специального назначения в пересеченной местности, УАЗ "Патриот" в кузове пикап, на которых смонтированы образцы вооружения, новую модификацию бронеавтомобилей "Тайфун-У", комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ", - сказал Беглов.
Также в параде Победы примут участие зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы "Искандер-М", бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и другие.
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04.04.2018
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