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Армейские мотовездеходы впервые поучаствуют в параде Победы в Екатеринбурге

05.04.2018 РИА Новости 155 0
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Военная техника во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге. Архивное фото
Военная техника во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются подразделениями специального назначения, впервые примут участие в военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в среду на репетиции механизированной колонны заместитель начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Ханиф Беглов.

Парад в Екатеринбурге состоится 9 мая.

"Увеличилась колонна, которая задействована в параде Победы на Урале. Принимает участие более 80 единиц техники. Впервые жители Екатеринбурга увидят мотовездеходы АМ-1, предназначенные для скоростного передвижения подразделений специального назначения в пересеченной местности, УАЗ "Патриот" в кузове пикап, на которых смонтированы образцы вооружения, новую модификацию бронеавтомобилей "Тайфун-У", комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ", - сказал Беглов.

Также в параде Победы примут участие зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы "Искандер-М", бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и другие.
04.04.2018
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Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
96К6 Панцирь-С1
Искандер
Красуха-4
С-400 Триумф
Т-72
Т-72Б
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