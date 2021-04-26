Задействованную в параде на Красной площади военную технику передислоцировали в Москву

В Минобороны сообщили, что до парада техника будет стоять на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе города

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военная техника, которая задействована в Параде Победы на Красной площади, завершила передислокацию с тренировочной площадки в Алабине на временную площадку в Москве. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Перемещение механизированной колонны было осуществлено комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн", - отметили в военном ведомстве, уточнив, что теперь до парада техника будет стоять на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе города.

В Минобороны отметили, что первой на площадку прибыла колонна из более 200 единиц колесной техники: бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы.

Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", была доставлена железнодорожным транспортом на станцию Пресня, после чего совершила марш своим ходом на временную площадку на улице Нижние Мневники.

В Минобороны отметили, что безопасность дорожного движения при передислокации техники обеспечивали более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.