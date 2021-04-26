Войти
ТАСС

Задействованную в параде на Красной площади военную технику передислоцировали в Москву

513
0
0
Тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Минобороны сообщили, что до парада техника будет стоять на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе города

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военная техника, которая задействована в Параде Победы на Красной площади, завершила передислокацию с тренировочной площадки в Алабине на временную площадку в Москве. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Перемещение механизированной колонны было осуществлено комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн", - отметили в военном ведомстве, уточнив, что теперь до парада техника будет стоять на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе города.

В Минобороны отметили, что первой на площадку прибыла колонна из более 200 единиц колесной техники: бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы.

Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", была доставлена железнодорожным транспортом на станцию Пресня, после чего совершила марш своим ходом на временную площадку на улице Нижние Мневники.

В Минобороны отметили, что безопасность дорожного движения при передислокации техники обеспечивали более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Армата
БМД-4
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
БТР-МДМ Ракушка-М
Бук-M3
Бумеранг
Искандер
Курганец-25
Мста-С
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Тигр
Тигр БА
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Тайфун
Тор ЗРК
Похожие новости
26.04.2021
В Москву перебазировали военную технику для участия в параде Победы
30.03.2021
Парадная серия: началась подготовка к празднованию Дня Победы в Москве
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
04.02.2020
Алексей Криворучко сообщил об основных направлениях перевооружения ВС РФ
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:46
  • 7
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ