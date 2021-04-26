В Москву перебазировали военную технику для участия в параде Победы

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Военная техника, принимающая участие в параде на Красной площади 9 мая, прибыла в субботу из Подмосковья на временную площадку на северо-западе Москвы, сообщил департамент информации Минобороны РФ.

"Перемещение механизированной колонны было осуществлено комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн", - говорится в сообщении.

Первыми на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колёсной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А и Бумеранг, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы.

Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" - была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на временную площадку на ул. Нижние Мневники.

Ночные тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт на Красной площади 7 мая, сообщили ранее "Интерфаксу" в Минобороны РФ.