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США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия

05.04.2018 Lenta.ru 154 0
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Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник: Don't Panic

Россия 26 марта 2018 года в Плесецке провела шестые испытания ракеты противоспутникового перехвата системы противоракетной и противокосмической обороны А-235 (опытно-конструкторская работа "Нудоль"), сообщает The Diplomat со ссылкой на источники в Пентагоне.

Издание отмечает, что состоявшийся тест оказался четвертым успешным испытанием А-235 (всего их, по данным The Diplomat, проведено шесть). Заявляется, что старт ракеты впервые произведен со штатной подвижной пусковой установки, разработанной для этого комплекса, тогда как ранее старты производились с испытательных пусковых установок.

Издание, ссылаясь на американских военных, отмечает, что противоспутниковое оружие России включает в себя, в частности, испытываемые системы С-500 и А-235.

Также The Diplomat утверждает, что к концу 2018 года вокруг Москвы будет развернута система противоракетной обороны, основанная на комплексе A-135 с модернизированной противоракетой 53Т6 (ABM-3 Gazelle по классификации НАТО), которая в ноябре 2017 года продемонстрировала успешный перехват цели на высоте около ста километров.

Российские военные 2 апреля 2018 года успешно испытали ракету 53Т6М противоракетной системы A-135 на полигоне Сары-Шаган, предназначенную для защиты Москвы от воздушно-космического нападения и предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
04.04.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
А-235
ПРС-1М
С-500
Проекты
Плесецк
СККП

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