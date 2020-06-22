"Нудоль" и "Прометей": когда армия получит новые системы

Источник назвал сроки принятия на вооружение систем «Прометей» и «Нудоль»

Россия готовится к принятию на вооружение систем противовоздушной и противоракетной обороны «Прометей» и «Нудоль». Эти системы резко увеличат эффективность воздушно-космической обороны государства. Однако их эксплуатация начнется не ранее 2021 года, говорит источник «Газеты.Ru» в российском ОПК.

Принятие на вооружение российской армии новых систем противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей» и «Нудоль» состоится не ранее 2021 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как пояснил собеседник издания, процесс испытаний как С-500, так и «Нудоли" не обходится без объективных сложностей: большую часть испытаний систем предыдущего поколения в этом классе в СССР/России проводили с использованием полигонов, ныне находящихся на территориях сопредельных государств, и неудобства, которые при этом возникали, никуда не делись и сегодня.

«Надо прямо сказать, что хорошего полигона на территории Российской Федерации для испытаний систем противоракетной обороны пока нет. Действующие полигоны имеют целый ряд ограничений, связанных с возможностями испытаний систем ПВО дальнего действия и противоракетной обороны», - говорит собеседник издания.

Сегодня Россия занимается развитием полигонной базы в регионах страны, но это далеко не быстрый и весьма затратный путь.

Если на срок принятия на вооружение «Нудоли» пока влияют некоторые нерешенные технические проблемы, то поступление в войска С-500 связано в основном с несовершенством полигонной базы.

«Задачу «отстрелять» в полном объеме эту систему, тем более в ближнем космосе, да с соответствующей мишенной обстановкой, пока еще только предстоит решить. Но никаких технологических проблем, связанных с принятием на вооружение С-500, нет. Тем не менее поступление обеих систем на оснащение российской армии в 2021 году следует оценивать как срок, окрашенный изрядной долей оптимизма», - пояснил «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российском ОПК.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (55Р6М «Триумфатор-М») разрабатывается Концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» как новое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны. В С-500 предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Как рассказал в интервью «Газете.Ru» генеральный конструктор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов, «зенитная ракетная система С-500 - это не просто повторение систем предыдущих поколений в очередной технической и технологической редакции. ЗРС С-500 классифицируется как система 5-го поколения, и она будет решать в том числе и задачи противоракетной обороны.

Мы стремимся существенно превзойти по многим характеристикам те достижения, которые реализованы американцами в мобильном противоракетном комплексе THAAD. Другая задача «пятисотки» - дальнейшее увеличение возможностей в сфере противовоздушной обороны.

По сравнению с С-400 новая система будет совершенно другой конструктивно и технически, будет иметь новые локационные и вычислительные средства, новые зенитные управляемые ракеты».

Еще один важный момент, отметил генеральный конструктор Концерна ВКО «Алмаз-Антей», и это мировой тренд - базовые режимы работы в ЗРС С-500 будут автоматическими.

То есть вмешательство человека-оператора в ходе боевой работы предполагается, но основной режим всех средств С-500 по отдельности, да и самой системы в целом является автоматическим. Только в этом случае можно достичь требуемого результата при отражении удара современных средств воздушно-космического нападения, - тем более в условиях массированных налетов и в сложных условиях помеховой обстановки, пояснил генконструктор.

Не менее важна технологическая поддержка, считает Павел Созинов.

С-500 - это большая научная и производственно-технологическая программа, а не просто проектирование системы из готовых элементов.

«Понятно, что для достижения уникальных в классе мобильных средств ПВО/ПРО характеристик необходима передовая технологическая платформа. У нас она есть», - подчеркнул генеральный конструктор.

В составе ЗРС С-500 планируется иметь: средства управления: пункт боевого управления 85Ж6-1, РЛС дальнего обнаружения 60К6; модуль ПВО: командный пункт 55К6МА, РЛС 91Н6АМ, пусковые установки 51П6М, зенитные управляемые ракеты 40Н6М; модуль ПРО: пункт боевого управления 85Ж6-2, РЛС 76Т6 и 77Т6 с активной фазированной решеткой (АФАР), пусковые установки 77П6; противоракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1 (разработки ОАО МКБ «Факел»).

Что касается «Нудоли», эта система обладает возможностями стрельбы по целям в ближнем космосе, а ее противоракеты будут оснащены как специальными, так и обычными боевыми частями.

Вполне возможно, что конечной ступенью противоракеты «Нудоль» будет и кинетический перехватчик.

«Нудоль» будет представлять собой классический дуэльный вариант системы ПРО дальнего перехвата. Есть основания предполагать, что в тактико-техническом задании на разработку новой системы учитывались три следующих обстоятельства.

Во-первых, новая система должна обладать способностью по неядерному перехвату, поскольку ранее разрабатываемые противоракеты в основном были со специальной боевой частью, что достаточно резко снижало область их возможного применения. Применение противоракеты со спецзарядом фактически означает начало ядерной войны.

Во-вторых, система должна быть перевозимой, то есть не привязанной к какому-либо объекту или центру. Скорее всего, «Нудоль» обладает возможностями по транспортировке и развертыванию на театре военных действий и размещена на многоосных колесных транспортерах.

В-третьих, система должна обеспечивать перехват баллистической цели или космического аппарата на высоте не менее 500−750 км и не менее 700-800 км по дальности, то есть в ближнем космосе. Иными словами, «Нудоль» должна обладать возможностями по уничтожению низкоорбитальных космических аппаратов.

Испытательные пуски ракет противоракетной системы А-235 «Нудоль» производятся, насколько известно, с 2014 года с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Противоракета для «Нудоли» однозначно двухступенчатая и твердотопливная. В настоящее время в России разработаны новые рецептуры высокоэнергичных смесевых составов твердого ракетного топлива. Старт противоракеты из транспортно-пускового контейнера будет осуществляться с помощью порохового аккумулятора давления, потом - производиться запуск твердотопливного ракетного двигателя первой ступени, затем - второй ступени, а боевая ступень на конечном участке будет наводиться с помощью маневровых двигателей (по разным данным, или твердотопливный ракетный двигатель, или жидкостный ракетный двигатель). Стартовый вес противоракеты составляет около 10 тонн.

Разрабатываемая система ПРО «Нудоль» имеет на порядок лучшие характеристики, чем система ПРО А-135 «Амур», утверждают разработчики. Это совершенно новая система на новой элементной базе с очень многообещающими характеристиками.

C завершением развертывания системы предупреждения о ракетном нападении в полном объеме (включая космический эшелон) и принятием на вооружение перспективной системы ПРО «Нудоль» Россия вернет позиции, во многом утраченные в 1990-е годы, - Москва сможет контролировать космическое пространство со всех направлений и будет обладать возможностью ведения противоспутниковой борьбы в ближнем космосе.

В состав системы «Нудоль» (14Ц033), предположительно, входит командно-вычислительный пункт (КВП) 14П078, многофункциональная РЛС наведения, пусковая установка 14П222 с ракетами 14А042 в транспортно-пусковых контейнерах, комплекс средств связи и средства технического обслуживания ракет.

Михаил Ходаренок