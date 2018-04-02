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Учебный корабль "Перекоп" направился в Эгейское море через Босфор и Дарданеллы

03.04.2018 ТАСС 119 0
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Учебный "Перекоп"
Учебный корабль "Перекоп".
Источник: http://tecmash.ru/

Отмечается, что двухмесячный дальний поход с Черноморского на Тихоокеанский флот начался 1 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп" с курсантами Морского корпуса Петра Великого вошел в черноморскую зону проливов Босфор и Дарданеллы по пути из Севастополя во Владивосток. Об этом журналистам сообщил официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Вечером 2 апреля корабль завершит прохождение проливов и выйдет в Эгейское море. На борту корабля находятся свыше 200 курсантов второго и четвертого курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). Двухмесячный дальний поход с Черноморского на Тихоокеанский флот начался 1 апреля", - сказал Дыгало.

Перед выходом из Севастополя готовность корабля к длительному пребыванию в море проверил заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков. Командиром похода и руководителем морской практики курсантов назначен начальник Военно-морского института контр-адмирал Владимир Соколов.

"В ходе двухмесячной практики перед курсантами штурманского факультета четвертого курса стоит задача получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам второго курса необходимо закрепить на практике теорию кораблевождения, включая астронавигацию", - отметил Дыгало.

Учебный корабль "Перекоп" был построен по проекту 887 для ВМФ СССР. Спущен на воду на Щецинской судоверфи в Польше 11 декабря 1976 года. Оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Для обучения моряков предусмотрены аудитории, астрономическая палуба, шестивесельные ялы, отсек борьбы за живучесть корабля.
02.04.2018
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принадлежат ТАСС
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