«ВИЛС» примет участие в IV Международной конференции «Аддитивные технологии: настоящее и будущее»



Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».

Источник: http://promvest.info/ Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».Источник: http://promvest.info/

«Всероссийский институт легких сплавов», входящий в структуру Госкорпорации Ростех, примет участие в IV Международной конференции «Аддитивные технологии: настоящее и будущее». Конференция состоится 30 марта 2018 года в Москве. Ведущие специалисты «ВИЛС» представят участникам конференции два доклада.

Первый доклад,подготовленный кандидатом технических наук, ведущим научным сотрудником Мариной Зениной и советником генерального директора Александром Давиденко, раскроет особенности и перспективы производства металлических порошков (гранул) в ОАО «ВИЛС» для сырьевого обеспечения аддитивных технологий в машиностроении.

Со вторым докладом выступят кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник «ВИЛС» Евгений Старовойтенко и мастер цеха металлургии гранул Максим Ягодин. Он посвящен характеристикам плавления и формирования частиц порошка различных металлических материалов методом PREP.

Среди выступающих на конференции – ведущие ученые и специалисты в области металлургии, представители отечественных и зарубежных предприятий из разных отраслей промышленности, аспиранты и студенты. Ожидается, что доклады охватят преимущества аддитивных технологий по сравнению с традиционными, особенности селективного лазерного сплавления (СЛС) металлических, полимерных и керамических порошков, возможности нанесения покрытий на изделия, полученные методом селективного лазерного сплавления и другие темы.

«Вопросы развития аддитивных технологий входят в число приоритетных для страны. Это объяснимо. Они способствуют увеличению производительности, снижению материальных затрат, повышению качества выпускаемой продукции. Кроме того, аддитивные технологии открывают возможности для выпуска таких видов продукции, которые не изготовить традиционными методами. Прогресс в этом направлении повысит конкурентоспособность России на мировом уровне, поэтому развивать его нужно максимально быстро, объединив усилия всех ведущих предприятий и институтов, способных предложить интересные решения и содействовать их внедрению в производственные процессы», – комментирует генеральный директор ОАО «ВИЛС» Александр Опарин.

IV Международную конференцию «Аддитивные технологии: настоящее и будущее» проводит Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ФГУП «ВИАМ») совместно с Технологическими платформами «Материалы и технологии металлургии» (http://mtmtp.ru) и «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» (http://tppkm.viam.ru). По итогам конференции будет выпущен электронный сборник докладов.