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Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31

30.03.2018 Военное обозрение 140 0
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Новейший российский истребитель Су-57 вооружат ракетами Х-31, которые летчики прозвали "сверхзвуковой смертью", сообщают Известия.

http://www.globallookpress.com

В военном ведомстве газете рассказали, что работы по интеграции Х-31 в состав вооружения истребителя уже идут. Их планируется завершить до конца года.

"700-килограммовая ракета крепится как на внешнем узле подвески перспективного истребителя, так и в специальном отсеке внутри его фюзеляжа. В начале этого года массогабаритные макеты изделий прошли полный цикл летных испытаний. После этого были доработаны узлы подвески, адаптированы некоторые элементы конструкции и бортовых систем ракеты", – говорится в материале.

Х-31 (по кодификации НАТО – AS-17 Krypton) предназначена для уничтожения кораблей (версия Х-31А) и радиолокационных станций систем ПВО (Х-31П). Ее длина около 5 м, скорость – 3600 км/час. Способна поражать цели на расстоянии до 250 км (Х-31А – чуть более 150 км). Может легко менять траекторию полета. Ранее Х-31 была адаптирована для применения с самолетов МиГ-29КР/КУБР, Су-30СМ и Су-35.

Х-31 очень хорошо зарекомендовала себя. Наверное, было бы несправедливо исключать ее из арсенала истребителя пятого поколения. Ракета способна поражать эсминец боевой частью проникающего типа непосредственно в борт либо осколочно-фугасным зарядом при пролете над кораблем. Удары можно наносить в любых метеоусловиях, при волнении моря в 4–5 баллов и активном противодействии средств радиоэлектронной борьбы и ПВО противника,

рассказал военный историк Алексей Леонков.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Х-31
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения

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