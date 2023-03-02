В США объяснили, почему Су-57 уникален среди истребителей пятого поколения

MWM: СВО обеспечила Су-57 уникальное положение среди истребителей пятого поколения

Появление Су-57 на Украине делает его единственным в мире истребителем пятого поколения, участвовавшим в конфликте высокой интенсивности против крупной армии, пишет MWM. Это повысит интерес других государств к его закупке.

Об участии истребителя пятого поколения Су-57 в российско-украинском конфликте впервые стало известно еще в марте 2022 года, но подробности его миссии выяснились лишь позднее. Первоначально сообщалось, что самолет выполнял ударные, а затем и противовоздушные задачи — вероятно, с применением крылатых ракет Х-59МК2 и Х-31, — а также занимался радиоэлектронной борьбой. Впоследствии с октября 2022 года стали появляться сообщения о том, что эти истребители участвуют и в воздушных боях — в частности, упоминались сбитые на предельной дальности 217 километров Су-27 ВВС Украины (а, возможно, и ударный истребитель Су-24) после нанесения удара по российской Белгородской области.

Украинский театр военных действий обеспечил войска опытом выполнения различных боевых задач, а кроме того, стал еще и идеальной испытательной площадкой для комплекта датчиков Су-57, состоящего из шести радаров с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и инфракрасной системы поиска и сопровождения, которые позволяют одновременно отслеживать большее количество целей на большем расстоянии по сравнению с аналогами. Ожидается, что использовать его на Украине со временем будут лишь интенсивнее: в 2022 году количество Су-57 увеличилось более чем в два раза — с четырех до десяти единиц, а в 2023 году парк вырастет до 22-24 истребителей.

Первые сообщения об участии Су-57 в воздушных боях впоследствии были подкреплены докладом Министерства обороны Великобритании за январь 2023 года. В документе говорилось, что истребители "запускают по Украине ракеты большой дальности „воздух-поверхность” или „воздух-воздух”". Этот доклад стал первым западным подтверждением того, что истребители действительно участвуют в боевых действиях — причем "как минимум с июня 2022 года". Дальность действия Су-57, о которой сообщалось в октябре, убедительно говорит о том, что истребители использовали Р-37М — самую дальнобойную из российских ракет класса "воздух-воздух" с предельным радиусом в 400 километров. Это единственная ракета класса "воздух-воздух", кроме китайских, которая может угрожать маневренным целям на дальности свыше 200 километров. Об этом же говорит и формулировка британского министерства обороны о запуске ракет "по Украине" с больших дистанций. Впоследствии, в середине февраля, консервативное британское издание The Conversation сообщило, что "российские МиГ-31 и Су-57 атаковали украинские самолеты гиперзвуковыми ракетами большой дальности Р-37М на расстоянии свыше 200 километров из безопасного воздушного пространства России". Это был, пожалуй, самый четкий репортаж об участии новых российских истребителей в противовоздушных операциях.

Участие Су-57 в операциях "воздух-воздух", особенно на больших дистанциях, — важная веха не только для самой программы, но и для российской боевой авиации как таковой. В ходе спецоперации на Украине Су-57 уже стал первым в мире истребителем пятого поколения, участвовавшим в боевых действиях в конфликте высокой интенсивности — и, кроме того, против крупных государственных вооруженных сил. Хотя ВВС США эксплуатируют истребители пятого поколения свыше 17 лет, их собственный парк пока не имеет боевого опыта — равно как и китайский, хотя его флот пятого поколения более чем в 20 раз превышает российский. Однако участие в воздушных боях, особенно против столь грозных противников, как Су-27, говорит о том, что Су-57 не ограничивается первоначальными боевыми возможностями и, несмотря на свою немногочисленность, может внести серьезный вклад в боевые действия. Поскольку флот постепенно ширится, Минобороны России вскоре сможет полностью на него полагаться после первоначальных проволочек. Сравните с аналогичными программами — например, с тем же F-22, который в течение четырех лет после поставки первых самолетов ограничивался лишь скромными первоначальными возможностями, и F-35, которому еще далеко до интенсивных боевых действий и который едва ли будет участвовать в воздушных боях против крупного государства. Соответственно, Пентагон по-прежнему не дает разрешения на полномасштабное производство F-35 — хотя с момента первого полета прошло целых 23 года. Хотя Су-57 поступил на вооружение более чем с пятилетним опозданием, разработчики могли воспользоваться этим "окном", чтобы обеспечить ему максимальную боеготовность — и это разительный контраст с подходом США к развитию истребительной авиации пятого поколения.

В отличие от Су-57, F-22 никогда не использовал в бою оружие за пределами прямой видимости, а единственная его "победа" была одержана в 2023 году — над воздушными шарами в небе над Соединенными Штатами и Канадой. Сообщалось также об одном сбитом грузовом беспилотнике — правда, это было на близкой дистанции около сектора Газа, а не в конфликте высокой интенсивности. Китайский же J-20 не участвовал в боевых действиях вовсе, хотя и неоднократно использовался для перехвата американских боевых самолетов над Восточно-Китайским морем. Таким образом, Су-57 занял совершенно уникальное положение среди истребителей своего поколения. Его неповторимый боевой опыт, в том числе опыт сражений в воздухе, может значительно повысить интерес других государств к нему. Ожидается, что расширение производственных линий к концу 2020-х годов позволит выполнять масштабные экспортные заказы.

В начале февраля Россия и Индия обсудили перспективу лицензионного производства Су-57 для ВВС Индии. Ранее Нью-Дели уже закупил целый ряд российских истребителей предыдущих классов, включая свыше 270 Су-30МКИ с 2000 по 2020 год. Сохраняется и возможность закупки самолетов "с прилавка" (как минимум для первых партий), поскольку Индия проявляет стойкий интерес к этому классу. Сообщается, что заказ на Су-57 также уже разместил Алжир, удвоив закупочный бюджет, чтобы ускорить модернизацию на фоне потенциальных угроз со стороны НАТО. Ожидается, что именно Индия и Алжир и станут ведущими заказчиками — как это было ранее с Су-30МКИ/МКА. Поскольку Россия продолжает вкладываться в дальнейшее расширение производственных мощностей, ожидается, что объемы производства Су-57 достигнут порядка 30 самолетов в год, поскольку заказы на более старые модели Су-30 и Су-35 постепенно сокращаются.