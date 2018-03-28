"Военторг" хочет заменить в российской армии Snickers и Coca-Cola своими продуктами
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Торговая марка Военторг (Voentorg).
Источник: https://content.onliner.by/
На предприятии сказали, что занимаются активным развитием своей сети торговых аппаратов в войсках
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Военторг" в ближайшее время представит замену Snickers и Coca-Cola в российской армии, заявил директор военно-торгового предприятия Владимир Павлов.
"Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток - это Coca-Cola, а самый любимый батончик - это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать", - сказал он.
Кроме того, "Военторг" активно развивает свою сеть торговых аппаратов в войсках. От Владивостока до Калининграда установлено более тысячи автоматов для торговли напитками и едой.
"Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция", - добавил Павлов.
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27.03.2018
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Лимпопо
87
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№1
28.03.2018 04:20
Цитата, q
но на батончики замахиваемся.
Это на какие? Шок вроде канул в лету. Что там осталось не под Марсом и Нестле?
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Makc
498
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№2
28.03.2018 05:05
Tak voobshe nelzya torgovat etimi isprazhneniyami ne voennih bazah. Soldat dolzhen imet normalnoe pitanie a ne eti yadi.
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VK
864
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№3
28.03.2018 06:30
Цитата, Makc сообщ. №2
Tak voobshe nelzya torgovat etimi isprazhneniyami ne voennih bazah. Soldat dolzhen imet normalnoe pitanie a ne eti yadi
так точно. Армия это часть образования. Образование должно действовать прямо и конкретно. Вот эта еда вредная и почему. Вот эта полезная и почему. И обязательно всё это закреплять правильно выстроенной мотивацией и целеполаганием. Вот это ты кушаешь и выходишь на дембель с мускулатурой, белыми зубами и рельефным прессом и к тебе все девчонки липнут сами. А вот это кушаешь - выходишь с кариесом, прыщами, метеоризмом, гастритом, да ещё некоторая копейка с каждого батончика поступает в бюджет США.
Ну а отдавать вражеским брендам такой кусок рынка, как питание в армии это вообще намекает на коррупционное преступление. У нас говорят о поддержке предпринимательства, развитии бизнеса - клепать батончики для армии это не hi-tech. Могут производить свои предприниматели. Я бы сделал так:
1) дал задачу институту питания на разработку конкретных составов из того, что растёт у нас и полезно для бойцов в разных ситуациях,
2) на конкурсе отобрать 3-4 подрядчика и продать им лицензии на производство и поставку таких батончиков "ко двору МО".
3) за то, что рынок гарантирован и даёт возможность раскрутить товар, часть прибыли от продаж батончиков на гражданском рынке (не в армию) пойдёт в бюджет МО и института, который разрабатывал рецептуру.
Вместо говникерса лучше делать что-то вроде спортпита. Смесь злаков, сухофруктов, орехов, протеинов. Ну и шоколад в таком случае не повредит.
А если кто с диабетом, то ему свой рецепт.
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