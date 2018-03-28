"Военторг" хочет заменить в российской армии Snickers и Coca-Cola своими продуктами

VK 864

№3 28.03.2018 06:30 Makc сообщ. №2 Цитата, Tak voobshe nelzya torgovat etimi isprazhneniyami ne voennih bazah. Soldat dolzhen imet normalnoe pitanie a ne eti yadi

так точно. Армия это часть образования. Образование должно действовать прямо и конкретно. Вот эта еда вредная и почему. Вот эта полезная и почему. И обязательно всё это закреплять правильно выстроенной мотивацией и целеполаганием. Вот это ты кушаешь и выходишь на дембель с мускулатурой, белыми зубами и рельефным прессом и к тебе все девчонки липнут сами. А вот это кушаешь - выходишь с кариесом, прыщами, метеоризмом, гастритом, да ещё некоторая копейка с каждого батончика поступает в бюджет США.



Ну а отдавать вражеским брендам такой кусок рынка, как питание в армии это вообще намекает на коррупционное преступление. У нас говорят о поддержке предпринимательства, развитии бизнеса - клепать батончики для армии это не hi-tech. Могут производить свои предприниматели. Я бы сделал так:



1) дал задачу институту питания на разработку конкретных составов из того, что растёт у нас и полезно для бойцов в разных ситуациях,

2) на конкурсе отобрать 3-4 подрядчика и продать им лицензии на производство и поставку таких батончиков "ко двору МО".

3) за то, что рынок гарантирован и даёт возможность раскрутить товар, часть прибыли от продаж батончиков на гражданском рынке (не в армию) пойдёт в бюджет МО и института, который разрабатывал рецептуру.



Вместо говникерса лучше делать что-то вроде спортпита. Смесь злаков, сухофруктов, орехов, протеинов. Ну и шоколад в таком случае не повредит.

А если кто с диабетом, то ему свой рецепт. так точно. Армия это часть образования. Образование должно действовать прямо и конкретно. Вот эта еда вредная и почему. Вот эта полезная и почему. И обязательно всё это закреплять правильно выстроенной мотивацией и целеполаганием. Вот это ты кушаешь и выходишь на дембель с мускулатурой, белыми зубами и рельефным прессом и к тебе все девчонки липнут сами. А вот это кушаешь - выходишь с кариесом, прыщами, метеоризмом, гастритом, да ещё некоторая копейка с каждого батончика поступает в бюджет США.Ну а отдавать вражеским брендам такой кусок рынка, как питание в армии это вообще намекает на коррупционное преступление. У нас говорят о поддержке предпринимательства, развитии бизнеса - клепать батончики для армии это не hi-tech. Могут производить свои предприниматели. Я бы сделал так:1) дал задачу институту питания на разработку конкретных составов из того, что растёт у нас и полезно для бойцов в разных ситуациях,2) на конкурсе отобрать 3-4 подрядчика и продать им лицензии на производство и поставку таких батончиков "ко двору МО".3) за то, что рынок гарантирован и даёт возможность раскрутить товар, часть прибыли от продаж батончиков на гражданском рынке (не в армию) пойдёт в бюджет МО и института, который разрабатывал рецептуру.Вместо говникерса лучше делать что-то вроде спортпита. Смесь злаков, сухофруктов, орехов, протеинов. Ну и шоколад в таком случае не повредит.А если кто с диабетом, то ему свой рецепт.