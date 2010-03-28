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НПП "Звезда" поставила для испытаний противоперегрузочные костюмы для летчиков Су-57

28.03.2018 Военное обозрение 124 0
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Антиперегрузочный костюм
Антиперегрузочный костюм пилота ПАК ФА.
Источник: Известия/Алексей Голенищев

Генеральный директор — главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков сообщил, что начались испытания противоперегрузочных костюмов для летчиков нового российского истребителя Су-57.

Мы передали в компанию "Сухой" пять комплектов противоперегрузочных костюмов. Сейчас только началась стадия летной оценки, пока рано говорить о полученных результатах[/cloud]

— рассказал РИА Новости Поздняков.

Ранее НПП "Звезда" поставила для испытаний шлемы-маски для летчиков Су-57. Теперь же, по словам Позднякова, появилась возможность комплексного тестирования всех систем жизнеобеспечения летчиков.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Первую серийную партию из 12 машин ВКС получат в 2019-м.
27.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения

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