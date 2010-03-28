НПП "Звезда" поставила для испытаний противоперегрузочные костюмы для летчиков Су-57



Антиперегрузочный костюм пилота ПАК ФА.

Источник: Известия/Алексей Голенищев Антиперегрузочный костюм пилота ПАК ФА.Источник: Известия/Алексей Голенищев

Генеральный директор — главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков сообщил, что начались испытания противоперегрузочных костюмов для летчиков нового российского истребителя Су-57.

Мы передали в компанию "Сухой" пять комплектов противоперегрузочных костюмов. Сейчас только началась стадия летной оценки, пока рано говорить о полученных результатах[/cloud]

— рассказал РИА Новости Поздняков.

Ранее НПП "Звезда" поставила для испытаний шлемы-маски для летчиков Су-57. Теперь же, по словам Позднякова, появилась возможность комплексного тестирования всех систем жизнеобеспечения летчиков.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Первую серийную партию из 12 машин ВКС получат в 2019-м.