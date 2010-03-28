В КВЦ "Патриот" состоялась конференция по вопросам топогеодезического и навигационного обеспечения ВС РФ



Топограф за работой.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ Топограф за работой.Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 27 марта. В КВЦ "Патриот" в Подмосковье под руководством начальника Военно-топографического управления Генштаба ВС РФ полковника Александра Зализнюка состоялась военно-научная конференция, посвященная повышению эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения ВС РФ.

Участникам форума предстояло обсудить и выработать предложения по совершенствованию системы топогеодезического и навигационного обеспечения, соответствующего современным требованиям и максимально реализующего боевой потенциал средств, систем, комплексов АСУ войсками и оружием различных уровней и классов.

Также шла речь о подготовке в вузах страны специалистов в области топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил. В конференции приняли участие более 100 научно-исследовательских организаций, учреждений высшего профессионального образования, промышленности.

Модератором конференции выступил генерал-лейтенант в отставке Валерий Филатов, академик Академии военных наук Российской Федерации, доктор военных наук, профессор, лауреат премии правительства РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.