Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В КВЦ "Патриот" состоялась конференция по вопросам топогеодезического и навигационного обеспечения ВС РФ

28.03.2018 ЦАМТО 307 0
0
Понравилась новость?
 0
Топограф за работой
Топограф за работой.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 27 марта. В КВЦ "Патриот" в Подмосковье под руководством начальника Военно-топографического управления Генштаба ВС РФ полковника Александра Зализнюка состоялась военно-научная конференция, посвященная повышению эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения ВС РФ.

Участникам форума предстояло обсудить и выработать предложения по совершенствованию системы топогеодезического и навигационного обеспечения, соответствующего современным требованиям и максимально реализующего боевой потенциал средств, систем, комплексов АСУ войсками и оружием различных уровней и классов.

Также шла речь о подготовке в вузах страны специалистов в области топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил. В конференции приняли участие более 100 научно-исследовательских организаций, учреждений высшего профессионального образования, промышленности.

Модератором конференции выступил генерал-лейтенант в отставке Валерий Филатов, академик Академии военных наук Российской Федерации, доктор военных наук, профессор, лауреат премии правительства РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 11:06
  • 9
"Ильюшин" ведет разработку нового противолодочного самолета
  • 28.03 10:53
  • 124
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 28.03 10:43
  • 10
Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК
  • 28.03 10:42
  • 3
Труба войны. Почему армия вооружена минометами времен ВОВ
  • 28.03 10:28
  • 6
"Морской скат" от Lockheed Martin
  • 28.03 09:52
  • 226
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 28.03 09:47
  • 1
Источник: гагаринский старт на Байконуре планируют модернизировать под запуски "Союзов-2"
  • 28.03 09:01
  • 47
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 28.03 08:59
  • 37
"Вес Великобритании в мировой политике меньше ее бывшей колонии"
  • 28.03 08:48
  • 8
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.03 08:47
  • 1
Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы из "Тюльпанов" и "Пионов"
  • 28.03 08:33
  • 2
Группа "Кронштадт" показала опытный образец беспилотника "Орион"
  • 28.03 08:16
  • 2
Рюкзачок с калифорнием
  • 28.03 08:05
  • 5
Герасимов подтвердил готовность России к войне, считает эксперт
  • 28.03 06:55
  • 87
"Транзас" взял курс за границу
другие обсуждаемые темы