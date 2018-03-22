Самарские спецназовцы поднялись на Саяны и получили право представить ЦВО на новом Всеармейском конкурсе
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Cпецназ Центрального военного округа на военных учениях в горах Западного Саяна в Красноярском крае.
Источник: ЦВО
В Красноярском крае на базе учебного центра военной подготовки прошли соревнования по ски-альпинизму «Саянский марш-2018» среди подразделений Центрального военного округа, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. В них приняли участие команды воинских частей, объединений и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири.
Подразделениям нужно было на время преодолеть трассу, общей протяженностью 50 километров с набором высоты до 3,5 тыс. метров. Маршрут включал участки выполнения 11 специальных задач. Командам-участницам предстояло совершить поиск пострадавшего от лавины и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность.
По итогам соревнований первое место заняла команда соединения спецназа, дислоцированная в Самарской области, и получила право представить Центральный военный округ на новом Всеармейском конкурсе «Саянский марш-2018», который пройдет на этой же базе с 29 марта по 2 апреля. В нем примут участие команды военных округов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, Новосибирского высшего военного командного училища, Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова.
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22.03.2018
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