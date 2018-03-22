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Арктические льды не дают субмарине Hartford ВМС США нанести "имитационный" ракетный удар

23.03.2018 Военное обозрение 184 0
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Американская подводная лодка фактически застряла во льдах во время отработки "учебных ударов". Американские СМИ со ссылкой на командование ВМС США сообщают, что речь идёт субмарине Hartford, которую "обезоружили" арктические льды во время проведения учений.

Известно о том, что подводная лодка Hartford при этом отрабатывала взаимодействие с другой субмариной Connecticut. Цель учений, как отмечают военные эксперты, отработка нанесения ракетных ударов по России из надводного положения.

Отмечено, что толщина льда в районе маневров такая, что одна из американских подводных лодок так и не смогла всплыть для нанесения "имитационного удара".

В сообщении ВМС США говорится о том, что многоцелевая атомная субмарина USS Hartford (SSN 768) класса "Лос-Анджелес" пытается пробиться сквозь арктические льды для выполнения поставленной в ходе учений задачи.

https://twitter.com/navycurrents

Информация о том, что американская подводная лодка испытывает проблемы со льдами в Арктике первоначально поступила от издания NavyCurrentsMagazine.

Это уже не первый инцидент с USS Hartford. Так, ровно 9 лет назад (в марте 2009) она, находясь в подводном положении в водах Ормузского пролива, столкнулась с американским десантным кораблём USS New Orleans.
22.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Проекты
Los Angeles
Арктика
Бережливое производство
Военные учения

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