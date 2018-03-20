Сухопутные войска Индии планируют в ближайшее время выбрать поставщика ЗРК ближнего действия VSHORAD



ПЗРК RBS-70 NG.

Источник: 1.bp.blogspot.com ПЗРК RBS-70 NG.Источник: 1.bp.blogspot.com

ЦАМТО, 20 марта. После проведения нескольких повторных испытаний и ряда задержек Сухопутные войска Индии намерены приступить к переговорам о заключении "многомиллиардного" контракта на поставку ЗРК ближнего действия (VSHORAD).

По информации The Hindu, в ближайшее время будут вскрыты конверты с предложениями для выбора претендента с минимальной стоимостью, с которым начнутся переговоры. До вскрытия предложений на основании различных факторов будет определена ориентировочная стоимость продажи, с которой будут сравниваться предложения претендентов.

Запрос о предложениях на поставку новых ЗРК ближнего действия был впервые выпущен в октябре 2010 года и предусматривал поставку более 5000 ракет, 258 пусковых установок с одной направляющей и 258 ПУ с несколькими направляющими, стоимость которых оценивается в 64 млрд. рупий. Целью проекта является замена состоящих на вооружении СВ Индии ПЗРК 9K38 "Игла" более современной системой. В течение последующего периода было проведено несколько этапов испытаний, поскольку в предложенных образцах был обнаружен ряд недостатков. СВ Индии традиционно пытаются избежать ситуации, при которой на поставку претендует только одна компания, а другие исключены из-за несоблюдения требований, поскольку это требует отмены тендера согласно процедуре оборонных закупок. Таким образом, после истечения предоставленного поставщикам времени на устранение недостатков испытания были проведены повторно.

Сейчас в конкурсе участвуют три компании, которые признаны соответствующими требованиям после повторных испытаний, проведенных в прошлом году (первые испытания начались в 2012 году). Из пяти подавших заявки претендентов, в испытаниях приняли участие три компании: французская MBDA, "Рособоронэкспорт" и шведская SAAB.

Как сообщал ЦАМТО, в ходе завершившихся в 2013 году первых испытаний тестировались ПЗРК "Мистраль" европейской группы MBDA, RBS-70 NG шведской компании Saab и 9К338 "Игла-С" российского КБМ. MBDA представляла свою систему совместно с индийской компанией Larsen & Toubro, Saab – с государственной Bharat Electronics, а "Рособоронэкспорт" – самостоятельно. Система, предназначенная для замены ПЗРК "Игла", должна обеспечивать поражение целей в любых метеоусловиях на дальностях до 6 км и высотах до 3 км.

В начале прошлого года Министерство обороны Индии также отменило второй тендер по поставке ЗРК малой дальности и приняло решение о закупке двух полков национальных ЗРК "Акаш".