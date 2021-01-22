Войти
ЦАМТО

Thales UK и BDL намерены совместно предложить ВС Индии ЗРК "Старстрик"

225
0
0
Starstreak
ЗРК Starstreak. Источник: tagseeworld.blogspot.com.

ЦАМТО, 21 января. Североирландское подразделение Thales UK заключило партнерское соглашение с индийской Bharat Dynamics Ltd (BDL) в рамках усилий по продвижению ЗРК ближнего действия "Старстрик" (Starstreak) для продажи ВС Индии.

В заявлении двух компаний говорится, что соглашение позволит BDL стать частью глобальной цепочки поставщиков ЗРК "Старстрик", обеспечивая возможность экспорта компонентов индийского производства имеющимся и новым заказчикам комплекса, включая Вооруженные силы Великобритании. Соглашение также позволит BDL предложить индийскому правительству решение "Сделано в Индии" (при этом 60% компонентов ЗРК будет произведено на индийской территории).

Соглашение о сотрудничестве было подписано 13 января на виртуальной церемонии в Великобритании и Индии, на которой присутствовали министр оборонных закупок Великобритании Джереми Куин и генеральный директор корпуса противовоздушной обороны СВ Индии. Сделка является кульминацией нескольких лет сотрудничества компаний. Меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества стороны подписали в 2017 году. Недавно меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области оборонных технологий и промышленности подписали правительства Великобритании и Индии.

По информации компании Thales, в перечень компонентов, производство которых планируется передать на предприятие государственной компании BDL, входят электронные и механические компоненты, а также сборка ряда подсистем и систем.

ЗРК ближнего действия "Старстрик" состоят на вооружении ВС Великобритании с 1997 года, экспортировались в несколько стран, включая Таиланд, Малайзию и Индонезию.

В настоящее время "Старстрик" производятся на заводе Thales в Белфасте.

Представитель компании сообщил Jane's, что, хотя значительный объем работ планируется выполнить в Индии, для реализации контракта также потребуется нарастить производство в Великобритании. Таким образом, увеличится количество рабочих мест как в Великобритании, так и в Индии.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года Министерство обороны Индии выбрало российский ПЗРК 9К338 "Игла-С" победителем тендера на поставку зенитных ракетных комплексов ближнего действия (VSHORAD). АО "Рособоронэкспорт" опередило также участвовавшие в конкурсе MBDA (Франция), предложившую ПЗРК "Мистраль-2", и шведскую SAAB с ПЗРК RBS-70 Mk.2. Стоимость продажи 5175 ракет и 800 пусковых установок предварительно оценивалась в 1,5 млрд. долл. Тем не менее, о заключении официального контракта на поставку пока не сообщалось. Thales в индийских тендерах на поставку ПЗРК участия не принимала.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Индонезия
Ирландия
Малайзия
Россия
Таиланд
Франция
Швеция
Продукция
RBS-70
Игла ЗРК
Компании
Leonardo
MBDA
SAAB
Thales
РОЭ
Похожие новости
22.11.2018
Российский переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С" победил в тендере индийской армии
21.03.2018
Сухопутные войска Индии планируют в ближайшее время выбрать поставщика ЗРК ближнего действия VSHORAD
11.03.2015
С творческой «Шилкой»
30.01.2012
LIMA раскрыла "Зонтик" над Юго-Восточной Азией
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря