Thales UK и BDL намерены совместно предложить ВС Индии ЗРК "Старстрик"

ЦАМТО, 21 января. Североирландское подразделение Thales UK заключило партнерское соглашение с индийской Bharat Dynamics Ltd (BDL) в рамках усилий по продвижению ЗРК ближнего действия "Старстрик" (Starstreak) для продажи ВС Индии.

В заявлении двух компаний говорится, что соглашение позволит BDL стать частью глобальной цепочки поставщиков ЗРК "Старстрик", обеспечивая возможность экспорта компонентов индийского производства имеющимся и новым заказчикам комплекса, включая Вооруженные силы Великобритании. Соглашение также позволит BDL предложить индийскому правительству решение "Сделано в Индии" (при этом 60% компонентов ЗРК будет произведено на индийской территории).

Соглашение о сотрудничестве было подписано 13 января на виртуальной церемонии в Великобритании и Индии, на которой присутствовали министр оборонных закупок Великобритании Джереми Куин и генеральный директор корпуса противовоздушной обороны СВ Индии. Сделка является кульминацией нескольких лет сотрудничества компаний. Меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества стороны подписали в 2017 году. Недавно меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области оборонных технологий и промышленности подписали правительства Великобритании и Индии.

По информации компании Thales, в перечень компонентов, производство которых планируется передать на предприятие государственной компании BDL, входят электронные и механические компоненты, а также сборка ряда подсистем и систем.

ЗРК ближнего действия "Старстрик" состоят на вооружении ВС Великобритании с 1997 года, экспортировались в несколько стран, включая Таиланд, Малайзию и Индонезию.

В настоящее время "Старстрик" производятся на заводе Thales в Белфасте.

Представитель компании сообщил Jane's, что, хотя значительный объем работ планируется выполнить в Индии, для реализации контракта также потребуется нарастить производство в Великобритании. Таким образом, увеличится количество рабочих мест как в Великобритании, так и в Индии.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года Министерство обороны Индии выбрало российский ПЗРК 9К338 "Игла-С" победителем тендера на поставку зенитных ракетных комплексов ближнего действия (VSHORAD). АО "Рособоронэкспорт" опередило также участвовавшие в конкурсе MBDA (Франция), предложившую ПЗРК "Мистраль-2", и шведскую SAAB с ПЗРК RBS-70 Mk.2. Стоимость продажи 5175 ракет и 800 пусковых установок предварительно оценивалась в 1,5 млрд. долл. Тем не менее, о заключении официального контракта на поставку пока не сообщалось. Thales в индийских тендерах на поставку ПЗРК участия не принимала.