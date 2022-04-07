Сухопутные войска Индии приняли на вооружение партию ПЗРК "Игла-С"

ЦАМТО, 6 апреля. Сухопутные войска Индии приняли на вооружение партию переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С", которые были недавно приобретены в России в рамках процедуры экстренных закупок.

Как сообщает The Hindu, контракт был подписан в декабре 2020 года, а оборудование было поставлено к декабрю 2021 года. Соглашение включало 24 пусковые установки, 216 ЗУР и испытательное оборудование. Стоимость заказа неизвестна.

Закупка осуществлена в рамках чрезвычайных финансовых полномочий заместителей командующих видов войск по пополнению боезапасов без проведения тендерных процедур (на сумму до 3 млрд. рупий). Такие полномочия были предоставлены впервые после авиаудара по Балакоту в феврале 2019 года и дополнительно расширены после противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе в мае 2020 года.

Издание отмечает, что гораздо более крупный проект по закупке систем ПВО сверхмалой дальности (VSHORAD), где российский ПЗРК "Игла-С" одержал победу, все еще находится на рассмотрении Минобороны Индии.

Проект поставки "Игла-С" включен в перечень других крупных программ в рамках общего пересмотра всех планируемых и текущих сделок по прямому импорту со стороны Министерства обороны Индии. Их обсуждение все еще продолжается.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года Министерство обороны Индии выбрало российский ПЗРК 9К338 "Игла-С" победителем тендера на поставку зенитных ракетных комплексов ближнего действия (VSHORAD). АО "Рособоронэкспорт" опередило также участвовавшие в конкурсе группу MBDA (Франция), предложившую ПЗРК "Мистраль-2", и шведскую SAAB с ПЗРК RBS-70 Mk.2. Стоимость продажи 5175 ракет и 800 пусковых установок предварительно оценивалась в 1,5 млрд. долл. Тем не менее, официальный контракт до сих пор так и не заключен.

Для справки:

На фоне нынешней спецоперации России на Украине и последовавших за этим западных санкций Индия и Россия прорабатывают варианты широкого использования для платежей рупии/рубли. Министерство обороны также оценивает влияние, которое такая схема окажет на своевременное выполнение других сделок, а также на стабильные поставки запасных частей и поддержку техники.