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Летчики морской авиации в непогоду отработали поиск подводной лодки у берегов Камчатки

16.03.2018 Военное обозрение 50 0
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Летчики Тихоокеанского флота совершенствуют навыки и технику пилотирования в сложных метеоусловиях, характерных для дальневосточного региона, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.

Виталий Белоусов/ РИА Новости

В условиях очередного снежного циклона, который подошел к берегам Камчатки, экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отработали выполнение задач по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника,

говорится в релизе.

Сообщается, что то "летчики осуществляли взлет и посадку при низкой облачности и плохой видимости, выполняли полеты над морем, пилотирование по приборам, а также уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы".

Всего было действовало три противолодочных самолета морской авиации ТОФ.

"Тихоокеанский циклон, пришедший на Камчатку, принес снегопад и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Под влиянием стихии оказались Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский районы", – рассказали в пресс-службе.
15.03.2018
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