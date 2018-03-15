Летчики морской авиации в непогоду отработали поиск подводной лодки у берегов Камчатки
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Летчики Тихоокеанского флота совершенствуют навыки и технику пилотирования в сложных метеоусловиях, характерных для дальневосточного региона, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.
Виталий Белоусов/ РИА Новости
В условиях очередного снежного циклона, который подошел к берегам Камчатки, экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отработали выполнение задач по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника,
говорится в релизе.
Сообщается, что то "летчики осуществляли взлет и посадку при низкой облачности и плохой видимости, выполняли полеты над морем, пилотирование по приборам, а также уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы".
Всего было действовало три противолодочных самолета морской авиации ТОФ.
"Тихоокеанский циклон, пришедший на Камчатку, принес снегопад и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Под влиянием стихии оказались Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский районы", – рассказали в пресс-службе.
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15.03.2018
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