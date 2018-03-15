Вооруженные силы Австралии планируют закупить ББМ "Боксер" в рамках проекта "Лэнд-400" Фаза.2



БТР «Боксер» (Германия). БТР «Боксер» (Германия).

ЦАМТО, 15 марта. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл объявил, что правительство страны выбрало компанию Rheinmetall предпочтительным кандидатом в рамках проекта "Лэнд-400" Фаза.2 (Land-400 Phase 2).

Этот проект предусматривает поставку ВС страны боевых разведывательных машин CRV (Combat Reconnaissance Vehicle) с колесной формулой 8x8.

Как сообщал ЦАМТО, целью реализации проекта "Лэнд-400" является поставка СВ Австралии различных боевых бронированных машин следующего поколения с огневой мощью, защитой и маневренностью, позволяющими эффективно противостоять перспективным угрозам на поле боя. Общая стоимость реализации проекта превышает 10 млрд. австр. долл. В ходе Фазы.2 должны быть приобретены 225 боевых разведывательных машин CRV для замены устаревших легких бронемашин ASLAV, а на стадии Фаза.3 – техника для замены модернизированных бронетранспортеров M-113AS4.

Запрос о предложениях на поставку боевых разведывательных машин в рамках проекта "Лэнд-400" Фаза.2 был опубликован 19 февраля 2015 года. Предложения были представлены к 3 сентября 2015 года. В августе 2016 года МО Австралии выбрало финалистами тендера компании BAE Systems Australia и Rheinmetall.

BAE Systems Australia совместно с финской компанией Patria предлагала ББМ AMV35, Rheinmetall представила свой бронетранспортер "Боксер" с колесной формулой 8х8. По итогам трехлетнего тендера и комплексных испытаний победителем конкурса была выбрана компания Rheinmetall.

По информации источников Jane's Defence Weekly, Министерство обороны Австралии и Rheinmetall Defence Australia (RDA) завершат переговоры по условиям контракта в ближайшие несколько недель.

Ориентировочная стоимость программы составляет 5,2 млрд. австр. долл. (4 млрд. долл. США). Из этой суммы австралийская промышленность получит 2,8 млрд. австр. долл. Общая стоимость программы в течение 30-летнего срока эксплуатации может составить 15,7 млрд. австр. долл. из которых австралийская промышленность получит около 10,2 млрд. австр. долл.

Ожидается, что Rheinmetall соберет первую партию ББМ CRV в Германии (около 20 ед.). Они будут поставлены, начиная с 2019 года. Остальные ББМ будут собраны в Австралии после завершения обучения персонала и передачи технологий. Всего в Австралии с применением национальной стали будут произведены не менее 211 БРМ последнего поколения "Боксер" с колесной формулой 8x8, снащенных башней "Ланс" (Lance) с 30-мм пушкой.

Для реализации проекта Rheinmetall создаст Центр передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) недалеко от Брисбена в партнерстве с правительством штата Квинсленд. Центр MILVEHCOE будет выступать координатором реализации программы и базой для создания экспортно-ориентированного производства военной техники в Австралии. Новый центр позволит компании Rheinmetall передать австралийским специалистам передовые технологии в области проектирования и производства военной техники.

Создание MILVEHCOE поддержит стратегию наращивания экспорта продукции оборонного назначения, которая недавно была объявлена министром оборонной промышленности Австралии Кристофером Пайном.

В течение последних двух лет Rheinmetall выбрала в качестве потенциальных партнеров более 40 австралийских компаний, часть из которых примет участие в производстве ББМ "Боксер" (CRV), включая Bisalloy Steel Group, которая будет поставлять бронесталь, Supashock, Nioa (боеприпасы и обслуживание вооружений), Penske, Direct Edge, Supacat (разработка и сертификация), Tectonica (система улучшения ситуационной осведомленности), Cablex (проводка и кабели), Hoffman Engineering (компоненты освещения и дисплеи).

БРМ "Боксер" (CRV) заменят 257 устаревших легких ББМ ASLAV, которые должны быть сняты с вооружения в 2021 году. Планируется, что поставка новых бронемашин будет завершена к 2026 году. Они будут применяться для выполнения задач как в операциях по поддержанию мира, так и в конфликтах высокой интенсивности.