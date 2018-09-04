Австралия запускает тендер на гусеничную БМП

Австралия официально опубликовала запрос заявок на участие в тендере LAND 400 Phase 3 по замене БТР М113, сообщает источник 3 сентября.

В рамках программы будет закуплено до 450 гусеничных БМП и 17 "маневренных машин снабжения" (Manoeuvre Support Vehicles - MSV). Ожидается, что новая техника поступит на вооружение к середине 2020-х годов и обеспечит армии новые уровни защиты, огневой мощи, мобильности.

На предыдущем этапе LAND 400 Phase 2 CRV армия закупила колесные БТР Rheinmetall Boxer (88), в роли проигравшей оказалась финская компания Patria с AMV35. Отмечается, что на обоих этапах программы перевооружения австралийской армии большое внимание уделяется участию национальной промышленности в производстве новой боевой техники по лицензии.

Также выставляется требование, чтобы тактические характеристики новой БМП по маневренности и проходимости были практически аналогичными танку М1 Abrams, состоящего на вооружении сухопутных войск страны.

Возможными участниками конкурса на новую гусеничную БМП являются

Lynx KF41 - немецкая компания Rheinmetall

Puma – группа System Management GmbH (PSM), совместное предприятие Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall ( фото ).

). CV90 – компания BAE Systems Australia

K21 – южнокорейская компания Hanwha Defence Systems

Ajax/ ASCOD - британское отделение компании General Dynamics

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