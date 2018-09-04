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04.09.2018
Военный паритет

Австралия запускает тендер на гусеничную БМП

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БМП CV9030N
Боевая машина пехоты CV9030N.
Источник: www.militaryparitet.com

Австралия официально опубликовала запрос заявок на участие в тендере LAND 400 Phase 3 по замене БТР М113, сообщает источник 3 сентября.

В рамках программы будет закуплено до 450 гусеничных БМП и 17 "маневренных машин снабжения" (Manoeuvre Support Vehicles - MSV). Ожидается, что новая техника поступит на вооружение к середине 2020-х годов и обеспечит армии новые уровни защиты, огневой мощи, мобильности.

На предыдущем этапе LAND 400 Phase 2 CRV армия закупила колесные БТР Rheinmetall Boxer (88), в роли проигравшей оказалась финская компания Patria с AMV35. Отмечается, что на обоих этапах программы перевооружения австралийской армии большое внимание уделяется участию национальной промышленности в производстве новой боевой техники по лицензии.

Также выставляется требование, чтобы тактические характеристики новой БМП по маневренности и проходимости были практически аналогичными танку М1 Abrams, состоящего на вооружении сухопутных войск страны.

Возможными участниками конкурса на новую гусеничную БМП являются

  • Lynx KF41 - немецкая компания Rheinmetall
  • Puma – группа System Management GmbH (PSM), совместное предприятие Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall (фото).
  • CV90 – компания BAE Systems Australia
  • K21 – южнокорейская компания Hanwha Defence Systems
  • Ajax/ ASCOD - британское отделение компании General Dynamics

defpost.com

03.09.2018
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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Финляндия
Южная Корея
Продукция
ASCOD SV
Boxer GTK
M1 Abrams
M113 БТР
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Krauss-Maffei
Patria
Rheinmetall
Проекты
Land 400
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