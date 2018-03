Boxer CRV победил в тендере австралийской армии

Правительство Австралии 14 марта 2018 года официально объявило о выборе представленной германской группой Rheinmetall бронированной машины Boxer CRV в тендере по программе LAND 400 Phase 2 (Mounted Combat Reconnaissance Сapability) по приобретению для австралийской армии 221 боевой разведывательной машины с колесной формулой 8х8. Заявление об этом сделал лично премьер-министр Австралии Малкольм Турнбулл. Конкурентом Boxer CRV в тендере выступала бронированная машина AMV35, представленная совместно BAE Systems Australia и финской группой Patria.

Выбранная в тендере австралийской армии по программе LAND 400 Phase 2 бронированная разведывательная машина Artec/Rheinmetall Boxer CRV, оснащенная двухместной башней Rheinmetall LANCE с 30-мм автоматической пушкой Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM (с) twitter.com/DefenceIndQld

Согласно заявлению правительства, с группой Rheinmetall будет заключен контракт стоимостью 5,2 млрд австралийских долл (около 4 млрд долл США) на поставку 221 машины Boxer CRV. Сборка машин будет осуществляться на планируемом к созданию в Австралии предприятии Military Vehicle Centre of Excellence (MILVEHCOE) в Брисбене (штат Квинсленд), которое также будет выступать центром по интеграции, обслуживанию и ремонту данных машин. Первые 20 (по другим сообщениям, 25) машин Boxer CRV будут изготовлены Rheinmetall и поставлены из Германии в 2019 году, остальные будут собраны на MILVEHCOE с 2021 по 2026 годы.

Всего к программе будет также привлечено 40 австралийских субподрядчиков, включая компании Bisalloy Steel Group (поставка броневой стали), NIOA (боеприпасы), Tectonica (системы наблюдения), Supacat Australia (техническое проектирование и сертификация), Cablex (электропроводка), G&O Kert, Hilton Manufacturing, Direct Edge and Plasteel (металлоизделия), Hoffman Engineering (осветительное оборудование и дисплеи), Huber and Suhner (электронные компоненты), Nezkot Precision Tooling and Engineering (сборка башен), Redarc (электронное оборудование), и другие. Ожидается, что в итоге в Австралии будет создано 1450 рабочих мест, в том числе 600 - в Квинсленде, из них 330 - на предприятии MILVEHCOE. В целом доля австралийской промышленности составит 2,8 млрд австралийских долл из общих 5,2 млрд долл стоимости контракта.

Кроме того, стоимость сервисного обслуживания и ремонта приобретаемых машин на протяжении предполагаемого их 30-летнего срока службы составит еще 10,2 млрд австралийских долл. Правительство отдельно выделит 235 млн австралийских долл на создание системы материально-технического обеспечения и ремонта в четырех планируемых местах дислокации частей, оснащаемых этими машинами.

Тендер по программе LAND 400 Phase 2 (Mounted Combat Reconnaissance Сapability) по приобретению колесных боевых разведывательных машин для замены 257 используемых австралийской армией в этих целях колесных бронированных машин ASLAV в разведывательном варианте велся с 2014 года. В июле 2016 года министерство обороны Австралии выбрало для финальной фазы тендера машины Boxer CRV и AMV35, по три опытных образца которых затем прошли обширную 12-месячную программу испытаний в Австралии. Затем были также проведены испытания защиты машин, в том числе подрывами одного из представленных образцов каждого типа.

Выбранная в итоге Австралией машина Boxer CRV (Combat Reconnaissance Vehicle), являющаяся модификацией известного германского бронетранспортера Artec Boxer, имеет полную боевую массу 38,5 тонн, что делает ее, видимо, самой тяжелой современной колесной бронированной машиной в мире. Boxer CRV имеет вместимость семь человек (включая четырех десантников) и оснащена двухместной башней Rheinmetall LANCE с 30-мм автоматической пушкой Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM c программируемыми выстрелами.

Сообщается, что австралийские машины Boxer CRV должны быть оснащены ПТРК (выбор типа которого еще должен быть выбран между Rafael Spike-LR, Javelin и MBDA MMP) и комплексом активной защиты (выбор также должен быть сделан между Rheinmetall Active Defence System и Rafael Trophy).

Касаясь критериев выбора по программе LAND 400 Phase 2, австралийские СМИ ранее сообщали, что требования австралийской армии к машинам по данной программе ранжировались в следующем по приоритетности порядке: защищенность - огневая мощь - подвижность - разведывательные и информационные возможности. Неофициально сообщалось, что по ключевому параметру "защищенность" только машина Boxer CRV полностью отвечала выдвинутым требованиям австралийской армии, что и предопределило в итоге ее выбор.

Главным конкурентом под обозначением AMV35 в тендере выступал модифицированный вариант известного бронетранспортера Patria AMV, оснащенного производимой BAE Systems Hagglunds двухместной башней Е35 от гусеничной БМП CV9035 Mk III с 35-мм автоматической пушкой Orbital ATK Armament Systems Bushmaster III. Боевой вес AMV35 составлял 30 тонн.

Теперь министерство обороны Австралии намерено перейти к реализации программы LAND 400 Phase 3 по закупке 450 боевых машин пехоты. Требования по данной программе, как сообщается, достаточно неопределенны, и пока что не определен даже тип машины - колесный или гусеничный. В связи с этим группа Rheinmetall намерена представить на тендер по программе LAND 400 Phase 3 сразу две машины - тот же Boxer в варианте колесной БМП, и прдагаемую новую гусеничную БМП Lynx. Обе они также будут оснащены двухместной башней Rheinmetall LANCE с 30-мм автоматической пушкой Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM. Ожидается, что другими ведущими претендентами выступят БМП Puma, которую будут предлагать тот же Rheinmetall в партнерстве с германской же KMW (и тоже с башней LANCE) и БМП BAE Systems CV9035 Mk III или IV. Стоимость закупок по этой программе оценивается в 10 млрд австралийских долл.

