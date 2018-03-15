Денис Мантуров: Россия делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре и Латинской Америке



Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 15 марта. Авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, Россия делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре и Латинской Америке. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Ле Бурже и "Фарнборо" себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется на другие рынки. Мы делаем больший акцент на участие в китайских выставках, в Сингапуре, в Бахрейне, Латинской Америке. Это наши рынки, мы туда поставляем свою технику и делаем акцент именно на них. Поэтому, Фарнборо и Ле Бурже для нас были скорее для престижа", – сказал он, отметив, что если страна и примет участие в предстоящем авиасалоне "Фарнборо", то оно будет чисто номинальным.

Как ранее сообщили "РИА Новости" в пресс-службе госкорпорации "Ростех", участие в авиасалоне "Фарнборо" в Великобритании для "Ростеха" пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции.