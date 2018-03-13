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Северная верфь подготовила фрегат «Адмирал флота Касатонов» к вселению экипажа

14.03.2018 ПАО СЗ "Северная верфь" 870 0
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Адмирал флота Касатонов
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" (Фото: Кирилл Воловик).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Комиссией с участием специалистов 13-ой бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, судостроителей и экипажа завершена контрольная проверка готовности первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 к вселению личного состава корабля.


Комиссия осмотрела жилые, служебные, санитарно-бытовые помещения, медицинский блок в составе амбулатории и изолятора, проверила наличие и работу аварийно-спасательных средств, систем пожаротушения, кондиционирования воздуха, дизель-генераторов, компрессоров, холодильных машин и другого оборудования.


В каюте фрегата "Адмирал флота Касатонов" (Фото: Кирилл Воловик).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Заключительным этапом проверки стало тестирование камбузного оборудования. Для демонстрации его работы камбузная команда приготовила «контрольный» обед, который состоял из овощного салата, солянки, котлет, отварного картофеля, выпеченного хлеба и компота. Моряки рассказали, что четырем-пяти кокам для приготовления обеда на экипаж из примерно двухсот человек требуется около трех - четырех часов. Всего по корабельному распорядку установлено четыре приема пищи в день.


На камбузе фрегата "Адмирал флота Касатонов" (Фото: Кирилл Воловик).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

В столовой команды фрегата "Адмирал флота Касатонов" (Фото: Кирилл Воловик).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

По итогам проверки комиссия подписала акт о готовности корабля к вселению моряков. Вселение личного состава начнется с середины марта.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Медицина

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