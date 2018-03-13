Северная верфь подготовила фрегат «Адмирал флота Касатонов» к вселению экипажа
|
|
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" (Фото: Кирилл Воловик).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Комиссией с участием специалистов 13-ой бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, судостроителей и экипажа завершена контрольная проверка готовности первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 к вселению личного состава корабля.
Комиссия осмотрела жилые, служебные, санитарно-бытовые помещения, медицинский блок в составе амбулатории и изолятора, проверила наличие и работу аварийно-спасательных средств, систем пожаротушения, кондиционирования воздуха, дизель-генераторов, компрессоров, холодильных машин и другого оборудования.
|В каюте фрегата "Адмирал флота Касатонов" (Фото: Кирилл Воловик).
|Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Заключительным этапом проверки стало тестирование камбузного оборудования. Для демонстрации его работы камбузная команда приготовила «контрольный» обед, который состоял из овощного салата, солянки, котлет, отварного картофеля, выпеченного хлеба и компота. Моряки рассказали, что четырем-пяти кокам для приготовления обеда на экипаж из примерно двухсот человек требуется около трех - четырех часов. Всего по корабельному распорядку установлено четыре приема пищи в день.
|На камбузе фрегата "Адмирал флота Касатонов" (Фото: Кирилл Воловик).
|Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
|В столовой команды фрегата "Адмирал флота Касатонов" (Фото: Кирилл Воловик).
|Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
По итогам проверки комиссия подписала акт о готовности корабля к вселению моряков. Вселение личного состава начнется с середины марта.
|
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
10.11.2017 Ходовые испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года
09.11.2017 Фрегат «Адмирал флота Касатонов»: произведен пробный пуск маршевых двигателей
15.05.2017 Тыл становится передним краем Минобороны
26.12.2016 "Если думаете, что мы только молотками умеем махать, вы сильно заблуждаетесь"
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
24.06.2016 Годовой отчет АО "Камов" за 2015 год
04.05.2016 Опережая время