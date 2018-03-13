"Омсктрансмаш" запустил автоматическую линию по сборке гусеничных лент



Цех литейного производства «Омсктрансмаша».

Источник: transmash-omsk.ru Цех литейного производства «Омсктрансмаша».Источник: transmash-omsk.ru

ЦАМТО, 13 марта. Уникальная автоматическая линия, не имеющая аналогов в России, позволяет производить различные по конструкции и типоразмеру ленты не только для серийных, но и для перспективных образцов гражданской и специальной техники.

С августа прошлого года она работала в тестовом режиме, сейчас загружена на полную мощность.

В присутствии генерального директора "Омсктрансмаша" Игоря Лобова, сотрудников завода, руководителя представительства ГК "Ростех" по Омской области Игоря Захарова и журналистов торжественно перерезали красную ленту и дали старт запуску линии специальный представитель по ВТС корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Маслов и и.о. министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игорь Лукьянов.

Процесс производства гусеничной ленты полностью автоматизирован. Операторы осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой систем, всю работу за них делают роботы. Каждая гусеничная лента в среднем состоит из тысячи различных деталей, которые собираются в единое целое. В начале сборочной линии установлены специальные кассеты с отдельными элементами гусениц, а на выходе получаются уже готовые гусеничные ленты.

Особенно следует отметить последний этап производства – проверку изделий на прочность. Для этих целей служит автоматическая, переналаживаемая с полуавтоматической загрузкой установка для обкатки гусеничных лент. Этот стенд уникален. Он двухпозиционный, т.е. имеет одинаковые механизмы на левом и правом борту для независимой обкатки одной или двух лент даже разных типоразмеров. Контроль усилия натяжения гусениц осуществляется дистанционно с помощью электронного датчика с автоматической регистрацией результатов и возможностью просмотра процесса.

На сегодняшний день "Омсктрансмаш" производит все основные типы гусеничных лент, обеспечивая ими гусеничную бронетехнику России.

"Запуск автоматизированной сборочной линии позволил сократить тяжелый ручной труд на сборке, повысить качество изготовления готовой продукции, исключить внутризаводскую кооперацию и снизить временные затраты", – отметил генеральный директор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов.

И.о. министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игорь Лукьянов также поделился своим впечатлением: "это знаковое событие как для Омского региона, так и для страны в целом. Данная линия уникальна по всем своим характеристикам и позволяет повысить эффективность выполнения задач в рамках исполнения государственного оборонного заказа".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Омсктрансмаш".