ОСК надеется подписать контракт на модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" не позднее апреля 2018 года - глава корпорации



Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе.

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе.Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Санкт-Петербург. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) рассчитывает, что контракт на модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будет заключён не позднее апреля 2018 года, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"Ожидаем, что контракт будет подписан не позднее апреля этого года", - сказал он.

"Дождёмся подписания и раскроем некоторые параметры", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала ремонта.

Ранее сообщалось, что после выполнения дальнего похода к берегам Сирии в конце 2016 - начале 2017 года авианосец находится в ожидании постановки в ремонт на 35-м судоремонтном заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК).

Согласно заявлениям представителей ВМФ и промышленности, ожидается, что ремонт и модернизация авианосца начнутся в 2018 году. К настоящему времени Минобороны РФ выработало "дорожную карту" предполагаемых работ, которые, как ожидается, будут идти в течение двух - двух с половиной лет. Реальный объем работ будет определен после того, как станет известен объем выделенных финансовых средств.

Ранее глава ОСК заявлял, что ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов" начнётся в 2018 году, объём ремонтных работ будет зависеть от сбалансированности госпрограммы вооружения.

В начале декабря командующий Северным флотом Николай Евменов сообщал, что "Адмирал Кузнецов" направлен на ремонт. "Он уже в ремонт поставлен, сейчас идут подготовительные мероприятия, он находится на судоремонтном предприятии", - сказал он. По словам командующего, участие авианосца в дальних походах в ближайшее время не планируется.

В феврале 2017 года корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск из дальнего похода в Средиземное море. В составе группы были, в частности, "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.