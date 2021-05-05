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ТАСС

Источник: новый комплекс НИТКА в Ейске может начать функционировать в 2023 году

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С. Шойгу
С. Шойгу в Ейске, март 2016г.
Источник изображения: МО РФ

По словам собеседника агентства, сроки сдачи перенесли как минимум на 2022 год

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сроки сдачи нового наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) НИТКА в Ейске - второго российского наземного аналога авианосца - перенесены как минимум на 2022 год с началом функционирования в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В Ейске завершение строительства комплекса планируется на конец 2021 года - начало 2022 года, сдача - в 2022 году, начало функционирования - в 2023 году", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

22 марта 2016 года генерал-майор Игорь Кожин, который в тот момент был начальником морской авиации ВМФ России, доложил министру обороны, что комплекс в Ейске будет сдан к концу того же года. Тогда министру показали пролет над палубой наземного "авианосца" самолета Су-25УТГ без зацепа.

В 2014 году вместе с Крымом в Россию вернулся комплекс НИТКА в Саках. Он в свое время был построен в "железе" с перспективой на неоднократную модернизацию в будущем, и, по оценкам экспертов, в этом его главное преимущество и отличие от комплекса НИТКА в Ейске, который сделан из бетона. Теперь НИТКА в Саках ожидает ремонт и модернизацию. Предполагается, что на этом комплексе будут проходить подготовку к полетам с авианосца строевые летчики палубной авиации.

В феврале 2017 года корабельная авианесущая ударная группа Северного флота (СФ) вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" впервые в новейшей истории ВМФ России была задействована в военной операции в Сирии. В настоящее время авианосец проходит ремонт на 35-м судоремонтном заводе (филиал центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В составе морской авиации СФ два отдельных корабельных истребительных авиаполка: 279-й (Су-33 и Су-25УТГ) и 100-й (МиГ-29К/КУБ).

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Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
НИТКА
Пётр Великий
Су-25
Су-33
Компании
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ОСК
Проекты
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