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Илон Маск планирует впервые испытать корабль для полета на Марс в 2019 году

13.03.2018 ТАСС 190 0
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Илон Маск
Илон Маск.
Источник: © AP Photo/John Raoux

Ранее предприниматель поставил целью начать программу колонизации этой планеты в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск рассчитывает на то, что первый полет нового корабля, предназначенного для освоения Марса, состоится в первом полугодии 2019 года. Об этом Маск сообщил в воскресенье на ежегодной ярмарке технологий SXSW в Остине (штат Техас).

"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года", - приводит слова предпринимателя телеканал CNBC. Маск при этом отметил, что ему не всегда удается выдерживать заявленные сроки воплощения своих проектов.

В этом случае глава компании не скрывал, что рассчитывает "на общую поддержку, вдохновение и добрую волю" со стороны американских предпринимателей и широкой общественности. "Я считаю, что, как только мы построим его [корабль], то получим наглядное подтверждение того, что этим путем смогут последовать другие компании и страны. Они пока не считают это возможным, но если нам это удастся, то они вступят в игру", - заметил Маск.

Ранее он поставил целью начать программу колонизации Марса в 2022 году. Для этого разрабатывается ракета-носитель BFR высотой 106 м, диаметром 9 м, с полезной нагрузкой до 150 тонн. Она будет способна вывести в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м, в котором предполагается оборудовать 40 кабин для астронавтов. Одной из главных отличительных черт BFR станет возможность использовать ее многократно для существенного снижения затрат.

В сентябре 2017 года, выступая на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии, Маск подчеркнул, что новая ракетная технология его компании в будущем может успешно использоваться не только для космических полетов, но и как транспортное средство на Земле. Длительность полета из одной точки нашей планеты до любой другой не будет превышать одного часа.
11.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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