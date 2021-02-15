"Грохнуть на Луну что-то турецкое": Эрдоган объявил о космических планах

Эксперты оценили космические планы Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о планах запуска турецких космонавтов, строительства собственных ракет и даже космодрома. "Газета.Ru" узнала у экспертов, какие из этих идей осуществимы.

В ближайшие годы Турция намерена громко заявить о себе как о крупном игроке на рынке космических услуг и в ракетостроении. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, представляя национальную космическую программу. Его слова процитировали многие мировые СМИ, однако реалистичность отдельных инициатив вызвала вопросы в экспертном сообществе.

По словам президента, в планах правительства отправка турецких космонавтов при международном участии на орбиту Земли - видимо, речь идет о полетах на МКС. Это будет сделано в рамках 10-летней космической программы.

Одной из целей названа отправка на Луну турецкого аппарата, которая должна состояться в 2023 году, более того, в будущем, как приводят слова президента некоторые СМИ, туда планируется отправить и турецких астронавтов.

«Первая грубая посадка на Луну будет совершена с помощью нашей национальной гибридной ракеты, которая будет запущена на орбиту в конце 2023 года при международном сотрудничестве, - сказал Эрдоган. - С помощью Аллаха, полетим на Луну». Эта экспедиция, по его словам, будет приурочена к столетию образования республики, лунная программа будет состоять из двух этапов, второй будет реализован при помощи чисто турецких носителей.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, выполнима лишь часть озвученных планов.

«Знаю, что турецкая программа активно развивается последние года три. Они недавно создали космическое агентство. Если говорить про международное сотрудничество, то проще всего продолжить ту политику, которую они вели - запускать свои спутники на чужих ракетах. Но поскольку эта страна военная, она может и свою небольшую ракету сделать, - пояснил он. - Зачем им жесткая посадка на Луну? Чтобы грохнуть на Луну что-то турецкое, нужен свой космодром и своя ракета. Если они хотят грохнуть на Луну что-то на чужой ракете, это не будет ничего значить ни для техники, ни для науки - это может сделать кто угодно.

Вторая цель Турции - создать всемирный бренд, чтобы соревноваться в области разработки спутников нового поколения, заявил президент Турции.

Однако самым неожиданным пока выглядит обещание Эрдогана построить собственный космодром с международным участием. Ни где он будет построен, ни с кем, президент не уточнил.

«Это все достаточно реально, вопрос, конечно, в сроках. Технический потенциал Турции близок к европейскому. И если они захотят выделять деньги, то все смогут сделать, кроме космодрома, - считает Моисеев. - К идее космодрома я сразу отнесся скептически, ведь вокруг Турции - густонаселенные страны, притом воюющие. А первые ракеты обычно имеют тенденцию падать. Можно конечно попробовать в другой стране космодром соорудить, но если делать свою собственную ракету, то нужно думать, откуда ее запускать».

По словам Моисеева, пока не стоит рассматривать Турцию, как возможного крупного игрока на космическом рынке, ее политика идет в русле политики многих стран в области космоса. «Многие государства резко ускорились в космосе, ОАЭ запустили своего космонавта, отправили спутник на Марс, несколько стран Латинской Америки создали свое космическое агентство, раз-два в год я слышу, что небольшие страны создают космическое агентство»,- добавил Моисеев.

Оптимистичнее смотрит на космические амбиции Турции популяризатор космонавтики, основатель портала «Открытый космос» Виталий Егоров.

«Новую волну внимания к космосу открыта Австралия, возродив свое космическое агентство. Другой пример - Новая Зеландия, у которой нет космического агентства, но есть свой космодром и космическая компания, - отметил он. - У Турции аэрокосмическое производство развито лучше. Кто еще 10 лет назад думал, что Новая Зеландия способна запустить спутник?»

Не видит он проблем и в планах строительства Турцией своего космодрома. «В чем проблема сделать космодром? У них есть Черное море, на север можно спокойно запускать на низкой орбите спутники, самые востребованные из которых - солнечно-синхронные, - сказал эксперт. - Второе направление - на восток, где ступени можно ронять в Каспийское море. Вообще-то, Илон Маск показал, что ракетную ступень можно ронять в точку, в пятно диаметром 5 метров».

Турция создала свое национальное космическое агентство в 2018 году, что вызвало критику со стороны оппозиции из-за траты больших средств на космос на фоне экономического кризиса. С другой стороны, сторонники инициативы соглашались с тем, что она поддержит ученых и предотвратит "утечку мозгов".

Турция имеет опыт и компетенции в разработке собственных космических аппаратов, в январе этого года при помощи ракеты компании SpaceX она запустила на орбиту свой седьмой спутник.

Павел Котляр