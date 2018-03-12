В Минобороны рассказали о скорой утилизации ракет "Сатана"



Подготовка к запуску ракеты РС-20 (Воевода). Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Подготовка к запуску ракеты РС-20 (Воевода). Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министерство обороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (на Западе известна как "Сатана"), на смену которым придут МБР "Сармат", заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.

"На вооружении Российской армии есть жидкостная тяжелая ракета, которая имеет достаточно серьезную энергетику и позволяет выводить большой объем нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана "Воевода", а на Западе ее называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", - сказал он.

Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день МБР РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

Все проблемы с "Сарматом" решены

Говоря о перспективах "Сармата", Борисов отметил, что российская промышленность готова к производству необходимого для российской армии количества этих новейших межконтинентальных баллистических ракет.

"Касательно готовности этого комплекса ("Сармат") могу сказать, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать министерство обороны", - сказал он.

Американские аналоги

Ранее бывший начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения России (1994-1996), руководитель управления военной безопасности аппарата Совета безопасности РФ (1998-2002) генерал-полковник Виктор Есин заявил, что Соединенным Штатам на создание аналогичных российским стратегических оружейных систем потребуется от четырех до шести лет.

"В настоящее время, согласно недавно опубликованному Обзору ядерной политики США, американцы приступают к серьезному обновлению своих ядерных сил. На это до конца 2030-х годов будут затрачены громадные средства - более 1 триллиона долларов. Будут ли они при этом создавать такие грозные оружейные системы, которые разработаны у нас, я не знаю. Если решатся, на это им потребуется, по имеющимся оценкам, от четырех до шести лет", - сказал Есин в интервью газете "Красная звезда".

Новое оружие

Владимир Путин в послании к парламенту представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".