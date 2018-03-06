Военные строители построили два новых хранилища для нужд Минобороны в Приморском крае



Военнослужащие Восточного военного округа.

Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Военнослужащие Восточного военного округа.Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ЦАМТО, 6 марта. На арсенале комплексного хранения в п.Дунай специалистами ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" сданы в эксплуатацию два новых отапливаемых, обсыпных хранилища, предназначенных для складирования и хранения имущества Минобороны РФ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, хранилища являются частью создаваемой современной зоны хранения, которая будет включать в себя еще несколько сооружений: блочно-модульную котельную, производственный цех, погрузочно-разгрузочные платформы к которым подведена железнодорожная ветка.

На данном этапе уже смонтирована блочно-модульная котельная. Проведены испытания котлов, и в настоящее время она находится под нагрузкой, отапливая под круглосуточным контролем обслуживающего персонала введенные хранилища.

Общая площадь переданных в эксплуатацию хранилищ составляет около 2500 кв. м, выполненный строительный объем – 22850 куб. м. В каждом хранилище смонтировано по шесть 20-тонных балочных кранов, что позволяет свободно перемещать тяжелые и габаритные грузы.

К каждому сооружению подведены тепловые сети, по которым подается тепло. Благодаря индивидуальным тепловым пунктам в хранилищах поддерживается нормативная температура даже в самые сильные морозы.

"Необходимо отметить, что строители построили хранилища, удовлетворяющие всем современным требованиям, особый акцент сделан на безопасности. Все металлические конструкции обработаны специальным огнезащитным покрытием, мы установили мощную вентиляционную систему, системы пожарной сигнализации, порошкового пожаротушения, охранной сигнализации. Кроме того, смонтирована автоматическая телефонная станция. Вся информация о состоянии объектов в оперативном порядке поступает на пульт дежурного", – сообщил руководитель проекта обособленного подразделения "Отдел капитального строительства по территории Восточного военного округа" ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Александр Бацамут.