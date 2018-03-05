В Минобороны заявили, что зарплаты военных сохранятся на уровне ведущих отраслей экономики
|
|
Специальное подразделение Министерства Обороны России "Научная рота".
Источник: http://ленинский.екатеринбург.рф/
В ведомственном бюджете на 2018-2020 годы также сохранен прежний уровень финансирования расходов на содержание армии
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Бюджет Минобороны в 2018-2020 годах позволит поддерживать размер денежного довольствия военнослужащих на уровне ведущих отраслей экономики, сообщила в понедельник замминистра обороны Татьяна Шевцова на сборах с руководящим составом финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ.
"При формировании параметров финансирования расходов министерства обороны в 2018-2020 годах была решена задача по поддержанию достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих на уровне ведущих отраслей экономики", - сказала Шевцова.
По ее словам, денежное довольствие, оплата труда, компенсационные выплаты, пенсии и другие выплаты военным пенсионерам вошли, как и в 2017 году, в число защищенных статей.
Шевцова отметила, что в ведомственном бюджете учтено финансирование новой госпрограммы вооружения, а также сохранен прежний уровень финансирования расходов на содержание армии.
|
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.02.2018 Российский ОПК с 2014 года отчислил в бюджет 480 млрд рублей налогов и налоговых платежей
12.02.2018 Студентки СПбГЭУ в этом году первыми в РФ начнут обучение по программе военной подготовки
10.01.2018 Рублем по террористам
03.01.2018 Содержание Вооруженных сил РФ в 2018 году обойдется в 1,3 трлн рублей
03.01.2018 В Минобороны рассказали об увеличении зарплат военных
29.12.2017 Военным или гражданским: кому увеличат жалованье в новом году?
19.12.2017 У триллионов есть два союзника — армия и флот
15.12.2017 Власти пока не решили, из какого банка сделать спецбанк для ОПК