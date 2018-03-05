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В ВДВ рассказали о создании парашюта для десантников с полным вооружением

06.03.2018 РИА Новости 91 0
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Учебное десантирование ВДВ. Архивное фото
Учебное десантирование ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Парашютную систему для десантирования людей с полным вооружением и снаряжением начнут разрабатывать для Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в 2018 году в рамках опытно-конструкторской работы "Шелест", заявил начальник воздушно-десантной подготовки - заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

"В 2018 году в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Шелест" планируется начать разработку новой парашютной системы для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением", - сказал Кочетков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.

Он отметил, что принятие на вооружение перспективной системы, разрабатываемой в рамках ОКР "Шелест", позволит выполнять боевые задачи личному составу парашютно-десантных подразделений в современной боевой экипировке "Ратник".

Замкомандующего ВДВ России уточнил, что "конструкторские разработки в области людских парашютов направлены в том числе и на парашютные системы специального назначения, поскольку на первый план выходит применение подразделений с разведывательно-диверсионными задачами".

По словам генерал-лейтенанта, в настоящее время сформированы основные направления развития средств десантирования личного состава: разработка грузовых контейнеров для десантников; развитие средств их экипировки; альтернативные способы десантирования личного состава - мотодельтапланы, парапланы, системы беспарашютного десантирования.

"К ним относится перспективная парашютная система специального назначения "Дальнолет", которая предназначена для десантирования личного состава с высот 1200-8000 метров на скорости полета летательного аппарата до 350 километров в час с задержкой в раскрытии парашюта от трех до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полетный вес - 190 килограммов, дальность полета под основным парашютом с высоты 8000 метров - до 60 километров. На подвесной системе предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 килограммов, а также специальное сиденье для долгого нахождения парашютиста под куполом парашюта", - уточнил Кочетков.

Он добавил, что в рамках проведенной опытно-конструкторской работы "Арбитр" для ВДВ России "разработаны парашютные системы специального назначения по типу "Крыло" - "Хит-эксперт", "Арбалет-ТР", "Фламинго", "Бриз" и комплект кислородного оборудования для десантирования с больших высот".

По информации замкомандующего ВДВ, в России разработано индивидуальное навигационное оборудование, позволяющее автоматически решать математическую задачу построения оптимального маршрута полета парашютиста в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, на незнакомую местность, отображая на экране высоту полета, расстояние до точки приземления, скорость горизонтального планирования и взаимное расположение парашютистов группы при снижении.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
МИКР
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
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