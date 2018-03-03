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Источник: новое российское оружие не попадает под действие договора о РСМД

05.03.2018 РИА Новости 165 0
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Гиперзвуковая ракета "Авангард"
Гиперзвуковая ракета "Авангард".
Источник: Минобороны РФ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Новое российское оружие не подпадает под действие договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявил военно-дипломатический источник.

"России нет никакого смысла нарушать договор о РСМД. Новое оружие под его действие не подпадает", - сказал он.

Как подчеркнул источник, что касается воплей с Запада о "нарушении" Россией договора о ракетах средней и малой дальности, все это - от безысходности.

Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
03.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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РСМД
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